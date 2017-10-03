مركز دراسات بعدن ينشر نتائج اوسع استطلاع رأي عن المجلس الانتقالي

نشر مركز للدراسات بعدن نتائج اوسع استطلاع رأي مستقل عن المجلس الانتقالي الجنوبي اعد بطرق علمية تلبي المعايير المعتمدة في العالم ويمثل رأي عينة عشوائية من الشعب حول المجلس.

وفي حلقة نقاش نظمها بقاعته بخورمكسر ناقشت النتائج وزع مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء على الحاضرين ووسائل الاعلام اصدار يتضمن النتائج.

وحضر حلقة النقاش الاستاذ لطفي شطارة رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي والدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بكلية آداب جامعة عدن والاستاذ عارف ناجي علي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بعدن ونخبة من الاكاديميين والاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين.

وجاء في تقديم بسيط للاستطلاع من قبل المنظمين انه تم إعداد استمارة خاصة للنزول الميداني وتم إعدادها من قبل متخصصين في طاقم المركز، وتشمل أسئلة خاصة متعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتم تقسيم المجتمع المستهدف الى قسمين :

1. الدوائر الحكومية والأمنية

2. مكونات الحراك الجنوبي

3. جامعة عدن

4. نخبة من الإعلاميين الجنوبيين

5. شباب مستقل

6. منظمات مجتمع مدني

كما تم إعداد استمارة إلكترونية تستهدف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المحافظات الجنوبية ومشاركة المغتربين من هم خارج البلاد، حيث شارك من خلال الاستمارة الإلكترونية 5464 شخصاً.

تم استهداف (50) شخصا من مختلف الدوائر الحكومية والأمنية في العاصمة عدن، وحققت مديرية خورمكسر أعلى مشاركة بنسبة 20% من إجمالي المشاركين، تليها مديريتا المعلا وصيرة بنسب متساوية 16%، ومن ثم مديريتا المنصورة والشيخ عثمان بنسبة 14% لكل منهما، ومديرية التواهي نسبة 12%، ونسب متساوية لمديريتي دارسعد والبريقة 4% لكل منهما.

وكانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس هي الأعلى 70%، تليها نسبة حاملي شهادة الثانوية العامة 18%، وحصل حاملو شهادتي الدبلوم والدكتوراه على نسبة 6% لكل منهما.

وتراوحت أعمار المستهدفين البالغ عددهم (50 شخصا) ما بين 18 إلى 40 عاماً، وبلغت نسبة هذه الفئة 66%، ونسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 34%.

ويعمل 50% من المشاركين في المرافق الحكومية، المدنية فيما يعمل 50% بالدوائر الأمنية.

الاسئلة والبيانات:

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، وأيد 41 شخصا إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 7 أشخاص قرار اللواء عيدروس الزبيدي، بإنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحفظ شخصان عن الإجابة.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، أجاب 28 شخصا بأنهم يمتلكون فكرة متكاملة حول المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما أجاب 9 أشخاص بأنهم لا يمتلكون فكرة عن المجلس، ويسعى 13 شخصا لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا، وقال 32 شخصا إن التوقيت كان مناسباً، فيما قال 12 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال 3 أشخاص إن التوقيت المناسب كان مباشرة بعد انتهاء الحرب في العاصمة عدن، وقال ثلاثة إن الوقت المناسب بعد انتهاء الحرب في اليمن ككل.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 33 شخصا إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 16 شخصا إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وتحفظ شخص واحد عن الإجابة.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 23 شخصا إن الدوائر كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 13 شخصا إنها كافية إلى حد ما، وقال 13 شخصا آخرون إن دوائر المجلس ليست كافية، وتحفظ شخص واحد عن الإجابة.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 50 شخصا في هذا، قال 41 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 8 أشخاص إنهم لا يفوضون المجلس الانتقالي بذلك، وتحفظ شخص واحد عن الإجابة.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 50 شخصا, قال 31 شخصا إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 10 أشخاص إن نسبة ثقتهم متوسطة، وقال 6 أشخاص إن ثقتهم بالقيادة ضعيفة، فيما قال 3 أشخاص إنهم لا يثقون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 37 شخصا إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي سيطرته على الجنوب، وقال 12 شخصا إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال شخص واحد إن الوقت ليس مناسبا لبسط المجلس سيطرته.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 50 شخصا في الإجابة، قال 41 شخصا إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 8 اشخاص إنه لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير، وقال شخص واحد ربما يحدث المجلس تغييراً على الساحة السياسية للبلاد.

• أتعتقد أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 49 شخصا في الإجابة، قال 23 شخصا إنهم يعتقدون أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 23 شخصا إن المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، وقال 3 أشخاص إن المجلس بحاجة إلى شراكة مؤقته مع الشرعية، وتحفظ شخص واحد عن الإجابة.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 43 شخصا إنهم يعتقدون أن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 6 أشخاص إن المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما تحفظ شخص واحد عن الإجابة.

تم استهداف (50) شخصا من مختلف مكونات الحراك الجنوبي في العاصمة عدن، وكانت مديرية المنصورة هي الأعلى مشاركة، بنسبة 26% من إجمالي المشاركين، تليها مديرية المعلا بنسبة 22%، ومن ثم مديرية خورمكسر بنسبة 14%، وتساوت مديريتا صيرة والتواهي بنسبة 10% لكل منهما، تليهما مديرية البريقة بنسبة 8%، ومديرية الشيخ عثمان بنسبة 6%، وأخيرا مديرية دارسعد بنسبة 4%.

وكانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس هي الأعلى 70%، تليها نسبة حاملي شهادة الثانوية العامة 20%، ومن ثم نسبة حاملي شهادة الدبلوم 6%، وحاملو شهادة الدكتوراه نسبة 4%.

وتراوحت أعمار المستهدفين البالغ عددهم (50 شخصا) ما بين 18 إلى 40 عاماً، وحققوا النسبة الأكبر 76%، وبلغت نسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 24%.

ويعمل 42% من المشاركين في القطاع الخاص، فيما يعمل 30% بالقطاع الحكومي، ونسبة 28% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا، أيد 38 شخصا إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 12 شخصا قرار اللواء عيدروس الزبيدي إنشاء المجلس.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، أجاب 19 شخصا بأنهم يمتلكون فكرة متكاملة حول المجلس، فيما أجاب 15 شخصا بأنه ليس لديهم فكرة عن المجلس، ويسعى 16 شخصا لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا، وقال 36 شخصا إن توقيت إعلان المجلس كان مناسباً، فيما قال 13 آخرون إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال شخص واحد إن توقيت إعلان المجلس كان ردة فعل فقط.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 23 شخصا إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 27 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 50 شخصا في الإجابة، قال 21 شخصا إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 19 شخصا إنها كافية إلى حد ما، وقال 10 أشخاص إن دوائر المجلس ليست كافية.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 50 شخصا في الإجابة، قال 37 إنهم يفوضون المجلس كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 12 شخصا إنهم لا يفوضون المجلس كممثل للجنوب، وتحفظ شخص واحد فقط.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال, وقال 23 شخصا إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 18 إن ثقتهم بقيادة المجلس متوسطة، وقال 6 أشخاص إن ثقتهم ضعيفة، فيما قال 3 إنهم لا يثقون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 50 شخصا في الإجابة، قال 37 شخصا إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 11 شخصا إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال شخص واحد إن الوقت ليس مناسبا لبسط المجلس سيطرته، وتحفظ شخص واحد عن الإجابة.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 37 شخصا إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 13 شخصا إنه لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير على الساحة السياسية.

• أتعتقد أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 50 شخصا في الإجابة، قال 29 شخصا إنهم يعتقدون أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 15 شخصا إن المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، وقال 6 أشخاص إن المجلس بحاجة إلى شراكة مؤقته مع الشرعية.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 50 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 37 شخصا إنهم يعتقدون أن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 12 شخصا إن المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، وقال شخص واحد فقط إن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور إذا حدد برنامجه السياسي ولائحته الداخلية، وكان يخدم القضية الجنوبية.

تم استهداف (20) شخصا من أساتذة وطلاب جامعة عدن في العاصمة عدن، وحققت مديريتا المعلا وخورمكسر أعلى مشاركة بنسبة 20% لكل منهما، تليهما مديريات الشيخ عثمان وصيرة والمنصورة بنسبة 15% لكل منهم، وتقاسمت مديريات التواهي ودارسعد والبريقة بنسبة 5% لكل منهم.

وكانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس هي الأعلى 50%، تليها نسبة حاملي شهادة الماجستير 35%، وحصل حاملو شهادة الدكتوراه على نسبة 15%.

وتراوحت أعمار المستهدفين البالغ عددهم (20 شخصا) ما بين 18 إلى 40 عاماً وهي النسبة الاكبر 75%، وبلغت نسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 25%.

ويعمل 45% من المشاركين في القطاع الحكومي، فيما يعمل 35% بالقطاع الخاص، ونسبة 20% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة عن هذا السؤال، أيد 16 منهم إنشاء المجلس، فيما لم يؤيد 4 قرار اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء المجلس.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 جامعيا، أجاب 5 بأنهم يمتلكون فكرة متكاملة حول المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما أجاب 5 بأنهم لا يملكون فكرة عن المجلس، ويسعى 10 منهم لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة، قال 14 منهم إن توقيت إعلان المجلس كان مناسباً، فيما قال 5 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال واحد إن الوقت المناسب كان بعد تحرير عدن مباشرة.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 9 إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس ممتاز، فيما قال 10 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وتحفظ واحد عن الإجابة.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 19 جامعيا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 6 إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 10 إنها كافية بقدر الممكن، وقال 4 إن دوائر المجلس ليست كافية.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة عن هذا، قال 15 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 4 إنهم لا يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، وتحفظ واحد.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة, قال 13 إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 3 إن ثقتهم بقيادة المجلس متوسطة، وقال واحد إن ثقته بالقيادة ضعيفة، فيما قال 3 إنهم لا يثقون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة، قال 15 إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 4 إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال واحد إن الوقت ليس مناسبا لبسط المجلس سيطرته.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة عن هذا السؤال، قال 15 إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 4 إنه لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير على الساحة السياسية، وتحفظ واحد.

• أتعتقد أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة، قال 10 إنهم يعتقدون أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 10 إن المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 20 جامعيا في الإجابة، قال 15 إنهم يعتقدون أن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 4 إن المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، وتحفظ واحد.

تم استهداف (20) ناشطا من منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن، وحازت مديرية صيرة أعلى نسبة مشاركة 25%، تليها مديريتا التواهي وخورمكسر بنسبة 20% لكل منهما، ومديرية البريقة نسبة 15%، ومديرية المعلا نسبة 10%، ومديريتا المنصورة والشيخ عثمان نسبة 5% لكل منهما.

وكانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس هي الأعلى 65%، وتساوت نسب حاملي شهادتي الدبلوم والثانوية العامة لكل منهما 15%، ونسبة حاملي شهادة الدكتوراه 5%.

وتراوحت اعمار المستهدفين البالغ عددهم (20 شخصا) ما بين 18 إلى 40 عاماً وهي النسبة الأكبر 70%، وبلغت نسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 30%.

ويعمل 25% من المشاركين في القطاع الحكومي، فيما يعمل 45% بالقطاع الخاص، ونسبة 30% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي ؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة عن هذا، أيد 14 إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 6 قرار اللواء عيدروس الزبيدي إنشاء المجلس.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة عن هذا السؤال، أجاب 14 بأنهم يملكون فكرة متكاملة عن المجلس، فيما أجاب 5 بأنهم لا يملكون فكرة عن المجلس، ويسعى واحد لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 20 ناشطا في هذا، قال 11 إن توقيت إعلان المجلس كان مناسباً، فيما قال 7 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال واحد إن إعلان المجلس كان ردة فعل فقط بعد إقالة اللواء عيدروس من منصبه كمحافظ للعاصمة عدن، وقال واحد آخر إن توقيت الإعلان كان خاطئا، وكان يفضل الجلوس أولاً مع كافة القوى والمكونات الجنوبية المختلفة.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة، قال 11 إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 8 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وقال واحد إن التمثيل كان مناطقي.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة، قال 8 إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال اثنان إنها كافية بقدر الممكن، وقال 10 إنها ليست كافية.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة، قال 13 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 6 إنهم لا يفوضون المجلس في أي تسويات، وتحفظ واحد.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة, قال 10 إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 4 إن نسبة ثقتهم متوسطة، وقال 4 آخرون إن ثقتهم ضعيفة، فيما قال اثنان إنهم لا يثقون بقيادة المجلس.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 20 ناشطا في هذا، قال 12 إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 6 إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال اثنان إن الوقت ليس مناسبا لبسط المجلس سيطرته.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة، قال 12 إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 5 إنه لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير على الساحة السياسية، وقال 3 ربما يحدث المجلس تغييرات كبيرة على الساحة السياسية.

• أتعتقد ان المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة عن هذا، قال 5 إن المجلس بحاجة للشراكة مع الشرعية، فيما قال 11 المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، وقال اثنان إن المجلس بحاجة لشراكة مؤقتة مع الشرعية، فيما قال واحد إن المجلس أغلبية أعضائه هم جزء من الشرعية، وقال واحد آخر المجلس لا يستطيع العمل بدون الشرعية في الوقت الحالي.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 20 ناشطا في الإجابة، قال 14 إن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 5 المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، وقال واحد ربما أن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور.

تم استهداف (20) إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية في العاصمة عدن، وكانت أعلى مشاركة لمديرية المنصورة بنسبة 25%، تليها مديرية خورمكسر بنسبة 20%، ومن ثم مديرية البريقة بنسبة 15%، وبنسب متساوية مديريات المعلا والتواهي والشيخ عثمان 10% لكل منهم، ومديريتا صيرة ودار سعد نسبة 5% لكل منهما.

وكانت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس هي الأعلى 80%، تليها نسبة حاملي الثانوية العامة 15%، وحاملو الدكتوراه أقل نسبة 5%.

وتراوحت أعمار المستهدفين البالغ عددهم (20 إعلاميا)، ما بين 18 إلى 40 عاماً النسبة الأكبر 90%، ونسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 10%.

ويعمل 60% من المشاركين في القطاع الخاص، فيما يعمل 30% بالقطاع الحكومي، ونسبة 10% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 20 إعلاميا في الإجابة عن هذا السؤال، أيد 17 إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 3 قرار اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، 14 يمتلكون فكرة متكاملة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وواحد لا يمتلك فكرة عن المجلس، و5 يسعون لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 11 إن توقيت إعلان المجلس كان مناسباً، فيما قال 7 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال 2 إن التوقيت المناسب لإعلان المجلس كان بعد تحرير عدن مباشرة.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 20 إعلاميا في الإجابة عن هذا، قال 10 إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 9 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وقال واحد إن التمثيل كان جيداً نوعاً ما.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك ؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 3 إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 9 إنها كافية بقدر الممكن، وقال 7 إن دوائر المجلس ليست كافية، وتحفظ واحد.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 16 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 3 إنهم لا يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب، وتحفظ واحد.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 إعلاميا في هذا, قال 13 إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 4 إن ثقتهم متوسطة، وقال 2 إن ثقتهم ضعيفة، فيما واحد لا يثق بقيادة المجلس.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 13 إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 4 إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال 2 ليس الوقت مناسبا ليبسط المجلس سيطرته، وتحفظ 1.

أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 15 إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 2 إنه لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير على الساحة السياسية، وقال 3 قد يحدث المجلس تغييراً كبيراً على الساحة في حالة الاعتراف به إقليميا ودوليا،

• أتعتقد ان المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 12 المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 2 إن المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 6 إن المجلس بحاجة لشراكة مؤقتة مع الشرعية.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 20 إعلاميا في هذا، قال 16 إن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 2 المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، وقال واحد إنه لا يعلم، وتحفظ واحد.

تم استهداف (20) شابا من الشباب المستقلين الذين لا ينتمون إلى مكونات أو أحزاب سياسية في العاصمة عدن، وكانت أعلى نسبة مشاركة لمديريتي المعلا والمنصورة 20%، تليهما مديرية خورمكسر بنسبة 15%، ومديريات صيرة والشيخ عثمان والبريقة ودارسعد نسبة 10% لكل منهم، ومديرية التواهي نسبة 5%.

وكانت نسبة حاملي البكالوريوس والثانوية العامة 40% لكل منهما، تليها نسبة حاملي الدبلوم 20%.

وتراوحت أعمار المستهدفين البالغ عددهم (20 شابا) بين 18 إلى 40 عاماً.

ويعمل 10% من المشاركين في القطاع الحكومي، فيما يعمل 35% بالقطاع الخاص، ونسبة 55% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 20 شابا في الإجابة عن هذا السؤال، أيد 16 إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 4 قرار اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء المجلس.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 شابا في الإجابة عن هذا، 5 يمتلكون فكرة متكاملة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما 4 لا يمتلكون فكرة متكاملة عن المجلس، ويسعى 11 لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 11 إن التوقيت كان مناسباً، فيما قال 3 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال 5 إن الوقت الأنسب كان بعد تحرير عدن مباشرة وحينما عين الزبيدي محافظاً لعدن، وواحد تحفظ.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 8 إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 9 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وقال واحد إن التمثيل كان مناطقياً نوعاً ما، فيما قال واحد آخر إن التمثيل لم يتضح فعلياً بعد، وتحفظ واحد.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 5 إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 6 إنها كافية بقدر الممكن، وقال 9 إن دوائر المجلس ليست كافية.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 14 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، وقال 4 إنهم لا يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب، وتحفظ 2.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 12 إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 4 إن ثقتهم متوسطة، وقال 3 إن ثقتهم ضعيفة، فيما قال واحد إنه لا يثق بقيادة المجلس الانتقالي.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 20 شابا في هذا, قال 13 إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 7 إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 15 إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 3 لا يمكن للمجلس أن يحدث أي تغيير، وقال واحد فقط يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية إذا وحد كافة المكونات الجنوبية خلفه، وتحفظ واحد.

• أتعتقد ان المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 20 شابا في الإجابة عن هذا، قال 12 إنهم يعتقدون أن المجلس بحاجة للشراكة مع الشرعية، فيما قال 8 إن المجلس ليس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 20 شابا في هذا، قال 16 إن المجلس لدية فرصة للحياة والتطور، فيما قال 2 المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، وقال 2 آخران لدى المجلس فرصة للحياة والتطور في حالة إشراك واستيعاب جميع مكونات الحراك الجنوبي.

شارك في المسح الإلكتروني (5464) شخصا من مختلف المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى المغتربين في مختلف البلدان العربية أبرزها المملكة العربية السعودية، وكانت من العاصمة عدن أعلى مشاركة بنسبة 40.35%، تليها مشاركة المغتربين بنسبة 19.03%، وبنسب متقاربة محافظتا حضرموت ولحج، تليهما الضالع وأبين، وبنسبة متواضعة المهرة وسقطرى.

وكانت نسبة حاملي شهادة الثانوية العامة هي الأعلى 52.7%، تليها نسبة حاملي شهادة البكالوريوس 24.9%، ومن ثم حملة شهادة الدبلوم 12.7%، وحملة شهادة الماجستير 9.2%، وحملة شهادة الدكتوراه 0.8%.

وكان المشاركون (حسب النوع) الذكور بنسبة 96.2%، ونسبة الإناث 3.8%.

وتراوحت أعمار المشاركين البالغ عددهم (5464)، ما بين 18 إلى 40 عاماً بنسبة 63.6%، ونسبة المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما 36.4%.

ويعمل 52.3% من المشاركين في القطاع الخاص، فيما يعمل 22.1% بالقطاع الحكومي، ونسبة 25.5% من المشاركين عاطلون عن العمل.

• هل تؤيد إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء عيدروس الزبيدي؟

شارك 5416 شخصا في الإجابة عن هذا السؤال، وتم استبعاد مشاركة 41 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، فكان إجمالي المشاركين الذين التزموا بمحور السؤال 5375 شخصا، أيد 5008 إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لم يؤيد 367 قرار اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل لديك فكرة متكاملة عن ما هو المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 5352 شخصا في الإجابة، 4734 شخصا يملكون فكرة متكاملة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما 166 شخصا لا يملكون فكرة عن المجلس، ويسعى 452 شخصا لإيجاد تعريف متكامل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

• برأيك هل توقيت إعلان اللواء عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مناسب؟

شارك 5378 في الإجابة عن هذا السؤال، وتم استبعاد 62 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5316 شخصا، قال 4824 شخصا إن توقيت إعلان المجلس كان مناسباً، فيما قال 451 إن التوقيت لم يكن مناسباً، وقال 41 لا داعي من الأساس لإعلان المجلس الانتقالي.

• كيف تنظر لتمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس؟

شارك 5334 شخصا في هذا، وتم استبعاد 44 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5290 شخصا, قال 4023 إن تمثيل المحافظات الجنوبية في المجلس كان ممتازا، فيما قال 1211 إن التمثيل لم يكن بالمستوى المطلوب، وتحفظ 56 شخصا وقالوا إن المجلس لم يكتمل نصابه لحد الآن.

• هل دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة من وجهة نظرك؟

شارك 5322 شخصا في هذا، قال 2097 إن دوائر المجلس كافية لإدارة المرحلة، فيما قال 1915 إنها كافية بقدر الممكن، وقال 1310 إن دوائر المجلس ليست كافية.

• هل تفوض المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة؟

شارك 5372 شخصا في هذا، قال 4944 إنهم يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب في أي تسويات قادمة، فيما قال 428 إنهم لا يفوضون المجلس الانتقالي كممثل للجنوب.

• ما هي نسبة ثقتك بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟

شارك 5365 شخصا في هذا, قال 4504 إن ثقتهم بقيادة المجلس كبيرة جدا، وقال 434 إن ثقتهم متوسطة، وقال 115 إن ثقتهم ضعيفة، فيما قال 312 إنهم لا يثقون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

• هل تؤيد أن يقوم المجلس بإدارة شؤون الجنوب وبسط سيطرته على المرافق العامة والمؤسسات؟

شارك 5305 أشخاص في هذا، وتم استبعاد إجابة 9 أشخاص بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5296 شخصا، قال 4637 إنهم يؤيدون بسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على الجنوب، فيما قال 461 إنهم لا يؤيدون بسط المجلس سيطرته على الجنوب، وقال 58 إن الوقت ليس مناسبا ليبسط المجلس سيطرته، وقال 21 يجب أن يكون هناك تنسيق بين الشرعية والتحالف العربي في حالة بسط المجلس سيطرته على المرافق العامة ومؤسسات الدولة، وتحفظ 119 شخصا.

• أيمكن للمجلس أن يحدث تغييرات كبيرة على الساحة السياسية للبلاد؟

شارك 5302 في هذا، وتم استبعاد إجابة 21 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5281 شخصا، قال 4849 إنه يمكن للمجلس أن يحدث تغييرا على الساحة السياسية، فيما قال 385 لا يمكن للمجلس أن يحدث تغييرات على الساحة السياسية، وقال 29 في حالة توحيد المكونات الجنوبية خلف المجلس يمكن أن يحدث تغييرات على الساحة السياسية للبلاد، وتحفظ 18.

• أتعتقد ان المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية؟

شارك 5134 شخصا في هذا، وتم استبعاد إجابة 45 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5089 شخصا، قال 2273 إنهم يعتقدون أن المجلس بحاجة إلى الشراكة مع الشرعية، فيما قال 2238 المجلس ليس بحاجة للشراكة مع الشرعية، وقال 120 في الوقت الحالي فقط المجلس بحاجة إلى الشرعية، وقال 458 إنهم لا يعلمون.

• المجلس الانتقالي الجنوبي.. برأيك هل لديه فرصة للحياة والتطور؟

شارك 5289 شخصا في هذا، وتم استبعاد إجابة 22 شخصا بسبب عدم الالتزام بمحور السؤال، وكان إجمالي الملتزمين بمحور السؤال 5267 شخصا، قال 4908 إن المجلس لديه فرصة للحياة والتطور، فيما قال 339 المجلس ليس لديه فرصة للحياة والتطور، و20 لا يعلمون.

 أوصى المشاركون من الدوائر الحكومية والأمنية الهيئة العليا للمجلس بما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. مؤتمر جنوبي جامع

2. توحيد كافة المكونات السياسية والحزبية الجنوبية من خلال الحوار الشامل

3. اختيار قيادة للمجلس من كافة المكونات الجنوبية

4. الابتعاد عن النعرات الطائفية والقبلية

5. طي صفحة الماضي وإدماج جميع القوى السياسية حتى لا يكون هنالك أي تشكيك بالمجلس

6. تشكيل مجلس شورى لتوحيد الصف الجنوبي

7. تشكيل دائرة خاصة من المجلس تهتم بتقارب وجهات النظر للمجلس

 رأى المشاركون من الدوائر الحكومية والأمنية أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إعلان المجلس العسكري

2. إعلان مجلس قضائي أو هيئة قضائية

3. بسط السيطرة على المرافق والمؤسسات العامة في الجنوب

4. استكمال إعداد النظام الداخلي للمجلس

5. الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالمجلس

6. إجراء مؤتمر جامع لكافة المكونات الجنوبية

 يرى المشاركون من الدوائر الحكومية والأمنية أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حوله

2. منحه الثقة الكاملة في حالة أثبت جدارته وحنكته

3. أن يقفوا إلى جانبه ويلتزموا بأي قرار يتخذ من قبل قيادته

4. عمل استفتاء شعبي حول بقاء المجلس

5. تأييده في حالة استوعب كافة المكونات الجنوبية

 أوصى المشاركون من مكونات الحراك الجنوبي الهيئة العليا للمجلس بما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. الدعوة إلى مؤتمر جنوبي جامع لكافة المكونات الجنوبية في الداخل والخارج

2. الابتعاد عن المليونيات وزخمها الثوري والتركيز على العمل السياسي المنظم

3. إبقاء المجلس في حالة عمل سياسي إلى حين انتهاء الحرب في اليمن بالكامل

4. البقاء تحت شرعية الرئيس هادي وعدم الخروج عليها حتى لا يتم إضعافه إقليمياً

5. الاستعانة بمناضلي حرب 94 ومن استبعدهم نظام علي عبدالله صالح للتشاور في كيفية توحيد المكونات تحت راية المجلس

6. تشكيل لجنة خاصة مهمتها تكثيف اللقاءات مع كافة فصائل ومكونات الحراك والمقاومة الجنوبية لفهم نقاط الخلاف وحلها

7. إعادة هيكلة الهيئة العليا للمجلس الانتقالي واستيعابها قيادات من المكونات المختلفة داخليا وخارجياً

8. التواصل مع القيادات الجنوبية في الخارج وتوضيح أهداف المجلس بشكل عام وإيجاد نقاط مشتركة بين جميع الفرقاء السياسيين الجنوبيين

 رأى المشاركون من مكونات الحراك الجنوبي أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إعلان مؤتمر جنوبي جامع بأسرع وقت

2. إنشاء مجلس عسكري جنوبي بقيادة من استبعدهم نظام صالح

3. استكمال دوائر المجلس وإعداد نظامه الداخلي

4. تحديد الخطة الاستراتيجية للمجلس وفتح قنوات تواصل مع الخارج

5. إغلاق مقرات حزب الإصلاح

6. إنشاء وسائل إعلامية للتعريف وتوعية الشعب بأهداف المجلس وخطة عمله

7. البقاء تحت شرعية هادي حتى انتهاء الحرب باليمن

8. توسيع الدوائر وتوسيع عضوية الهيئة العليا

 يرى المشاركون من مكونات الحراك الجنوبي أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حول المجلس ومساندته

2. الضغط على المجلس في إعلان خطته

3. التأكيد على أهمية عقد مؤتمر جامع لإشراك كافة المكونات الجنوبية في قيادة المجلس

4. مساندة المجلس في تصحيح مساره من خلال مراقبة آليات عمله

 أوصى المشاركون من أساتذة وطلاب جامعة عدن الهيئة العليا للمجلس بما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. إعداد ميثاق شرف والتوصل إلى اتفاق يقضي بتمثيل المجلس لجميع الجنوبيين

2. إجراء مؤتمر جامع وشامل لكافة المكونات والقيادات الجنوبية في الداخل والخارج للوصول إلى حل ونقاط مشتركة حول المجلس

3. تكثيف عمل المجلس في إجراء اللقاءات والتشاورات حول نقاط الخلاف والنقاط المشتركة التي من خلالها يتم عمل ورش عمل من أجل الوصول إلى توحيد الصف الجنوبي

 رأى المشاركون من أساتذة وطلاب جامعة عدن أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إعداد النظام الداخلي واللائحة الداخلية التي سوف ينتهجها المجلس

2. تقوية وتدعيم الدائرة القانونية في المجلس

3. إعلان مجلس استشاري من أكاديميي جامعة عدن

4. استكمال إعداد دوائر المجلس مع التركيز على العنصر الأكاديمي وإشراكه في إعداد كافة الدوائر

5. إعلان مجلس عسكري جنوبي موازٍ للمجلس السياسي

6. إنشاء مركز إعلامي يتضمن قناة وإذاعة وصحيفة والتركيز على توعية المواطنين بأهمية تمثيل المجلس في الاجتماعات الدولية التي تخص الشأن اليمني والجنوبي

 يرى المشاركون من أساتذة وطلاب جامعة عدن أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حول المجلس وتأييده في كافة القرارات التي يتخذها

2. نشر أهداف المجلس بعد استكمالها في المحافل الدولية

3. مراقبة عمل المجلس وتصحيح مساره في حالة وجدت أخطاء من قبل الهيئة العليا للمجلس

 أوصى المشاركون من نشطاء المجتمع المدني الهيئة العليا للمجلس بما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. تكوين فروع للمجلس في كافة المديريات والمحافظات الجنوبية

2. إعلان مؤتمر جامع لكل مكونات وشرائح الحراك الجنوبي

3. نبذ المناطقية والسير على مبدأ التصالح والتسامح

4. بناء الثقة بالتحاور والتشاور مع كافة المكونات الجنوبية

5. البقاء تحت شرعية هادي وعدم الخروج عليها

6. التواصل مع القيادات الجنوبية في الخارج

 رأى المشاركون من نشطاء المجتمع المدني أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إعداد النظام الداخلي واللائحة التنظيمية للمجلس

2. إعداد ميثاق شرف بين جميع قيادات المجلس الانتقالي

3. وضع رؤية وآليات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة

4. إنشاء وسائل إعلامية تعرّف بالمجلس الانتقالي الجنوبي

5. الاستعانة بالكوادر الجنوبية التي همشها نظام صالح

6. الإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي

7. إغلاق مقرات حزب الإصلاح

 يرى المشاركون من نشطاء المجتمع المدني أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حول المجلس ودعمه ومساندته

2. تأييد خطوات المجلس وتوجيه الانتقاد عند الخطأ

3. عدم معاداة المجلس حتى إن كان هناك اختلاف في بعض الخطوات

4. تصحيح مسار المجلس عبر ضوابط إعلامية وإيقاف التحريض والإقصاء بحق المختلفين معه

 أوصى المشاركون من الإعلامــيين الهيئة العليا للمجلس في ما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. التعاون بين المكونات الجنوبية المختلفة والمجلس الانتقالي لتحقيق هدف الشعب وتغليب مصلحة المواطن والوطن

2. عقد مؤتمر جنوبي شامل لتفعيل مبدأ التصالح والتسامح

3. إجراء حوار مع بقية المكونات الجنوبية الفاعلة وإشراكها والاستماع إلى مطالبها

4. فتح قنوات تواصل مع كافة القيادات الجنوبية في الداخل والخارج

5. إعادة التمثيل النسبي للمحافظات وفق عدد المديريات ونسبة السكان والمساحة والثروة والتمثيل النسبي لشرائح المجتمع والأحزاب السياسية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية

6. إعداد اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على كافة المكونات الجنوبية

7. توضيح مشروع المجلس الانتقالي على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية

 رأى المشاركون من الإعلامــيين أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. استكمال الدوائر والهيئات الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي

2. إعلان أعضاء الجمعية الوطنية التي ستكون هي الآمر الناهي في أي تشريعات وقرارات قادمة

3. إنشاء وسائل إعلامية جنوبية خاصة بالمجلس للتصدي للهجمات الإعلامية ضد الجنوب

4. فتح قنوات تواصل مع العالم الخارجي

5. تشكيل مجموعة ضغط من الشباب الفاعلين يسهم في تصحيح مسار المجلس

6. الابتعاد عن المحسوبية وإبعاد أقارب القيادات وأبناء مناطقهم من حولهم

7. الإسراع باستكمال النظام الداخلي للمجلس والمشروع السياسي

8. تفعيل دور اللجان على الأرض على المستوى الشعبي والميداني بحيث يكون هناك تناغم مع عمل المجلس السياسي

9. الوقوف بجانب شرعية الرئيس هادي وحكومته

10. الرقابة على المؤسسات الخاصة بالأمن والجيش وكذا المرافق الحكومية والخدمية

 يرى المشاركون من الإعلامــيين أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حول قيادته ودعمها بالمقترحات لتطوير آليات وبرامج عمل المجلس

2. دعم المجلس وتأييده من خلال التفاعل مع القرارات التي يتخذها المجلس

3. الاصطفاف خلف المجلس ونبذ الخلافات الداخلية بين الجنوبيين

4. معالجة الأخطاء التي قد ترافق عمل المجلس

5. تقديم الدعم المعنوي والإيجابي والدفع بالمجلس نحو السير قدما في قيادة هذه المرحلة

 أوصى المشاركون من الشباب المستقل الهيئة العليا للمجلس بما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. عدم تهميش بقية المكونات المؤمنة باستعادة الدولة الجنوبية

2. الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات التي تقرها دوائر المجلس

3. الجلوس مع كافة المكونات للحوار ومحاولة إيجاد نقاط مشتركة لتوحيد الصف تحت راية المجلس الانتقالي

4. نبذ المناطقية وتوعية المواطنين بضرورة توحيد الصف الجنوبي في الوقت الراهن وترك الخلافات

5. العمل مع الشرعية والتحالف في إطار شراكة حقيقية وبتنسيق متكامل

 رأى المشاركون من الشباب المستقل أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إجراء اجتماعات ولقاءات مكثفة مع كافة المكونات الجنوبية المعارضة وفهم آرائهم والمشاركة في وضع خارطة طريق للجنوب خلال المرحلة القادمة

2. الابتعاد عن المليونيات والعمل الثوري والتركيز على العمل المؤسسي في هذه المرحلة

3. التنسيق مع الشرعية والتحالف لتمكين المجلس من إدارة الدولة الجنوبية بالطرق السليمة

4. إعلان استفتاء حول تقرير المصير للجنوب

5. متابعة ورقابة مستوى الخدمات والإيرادات النفطية

6. متابعة شؤون الجرحى والشهداء

 يرى المشاركون من الشباب المستقل أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. إعطاء تفويض كامل للمجلس

2. الوقوف صفا واحدا لدعمه ومنحه الثقة لتمثيل الجنوب والتحدث باسم الشعب الجنوبي وقضيته العادلة

 أوصى المشاركون عبر الاستمارة الإلكترونية الهيئة العليا للمجلس في ما يخص توحيد مكونات الجنوب خلف مجلس ومكون واحد بالتالي:

1. الحوار مع كافة المكونات الجنوبية الأخرى

2. إقامة مؤتمر جامع مع كافة المكونات الجنوبية

3. تفعيل نشاط اللجان العاملة وتوسيع عضويتها وتشكيل أعضاء للمديريات

4. البدء بالتواصل مع القيادات الجنوبية بالخارج

 رأى المشاركون عبر الاستمارة الإلكترونية أن على الهيئة العليا للمجلس أن تقوم بالخطوات التالية:

1. إعلان المجلس العسكري

2. إعلان فك الارتباط

3. البدء بالعمل الإعلامي للمجلس وأن يكون هناك صوت إعلامي واحد معبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي

4. تفعيل مؤسسات الدولة تحت إدارة وإشراف المجلس

5. التوعية والتثقيف للمجتمع بأهمية تقرير المصير للجنوبيين

6. فتح فروع المجلس السياسي الجنوبي بجميع محافظات ومديريات الجنوب

7. السيطرة على الموارد الاقتصادية

8. إنشاء قناة فضائية

9. إصدار صحيفة خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي

10. إعلان مجلس استشاري يضم كل قيادات وفصائل الجنوب

11. مفاوضة الشرعية والتحالف في حق الشعب الجنوبي بتقرير مصيره وإدارة مناطقه

12. التحرك خارجيا سعياً للحصول على اعتراف إقليمي ودولي وطمأنتهم على مصالحهم

13. طرح رؤية مرحلية واضحة تطمئن قوى التحرير والاستقلال والعمل على مبدأ وأمرهم شورى بينهم وعدم الالتزام بتحالفات مضرة واتخاذ قرارات مصيرية انفرادية

14. بناء قواعده التنظيمية وتفعيل هيئاته وخاصة الإعلامية ورفدها بالكوادر الوطنية المخلصة للجنوب

15. الضغط على الحكومة لتوفير الخدمات وإعادة العسكريين المسرحين قسريا

 يرى المشاركون عبر الاستمارة الإلكترونية أن على الجنوبيين الالتزام بالخطوات التالية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي:

1. الالتفاف حول المجلس من خلال دعمه وتأييده

2. الحفاظ عليه ككيان سياسي وغربلته لنبذ الشخصيات الهشة والمرتبطة بالشرعية

3. الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة بالذات ونبذ الخلافات والمناطقية للخروج من أزمة الوحدة سابقا والشرعية حاليا

المزيد في أخبار وتقارير رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن: على (الانتقالي ) الاهتمام بما قاله الشعب عنه قال الدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن ان على المجلس الانتقالي الاهتمام واستيعاب ما قاله الناس عن المجلس من ملاحظات وتوصيات في استطلاع الرأي الذي مركز دراسات بعدن ينشر نتائج اوسع استطلاع رأي عن المجلس الانتقالي نشر مركز للدراسات بعدن نتائج اوسع استطلاع رأي مستقل عن المجلس الانتقالي الجنوبي اعد بطرق علمية تلبي المعايير المعتمدة في العالم ويمثل رأي عينة عشوائية من الشعب حول مصدر بالوزارة : مجاميع تقتحم بعض مدارس عدن لفرض الإضراب بالقوة أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن هناك مجاميع تسعى إلى فرض الإضراب في مدارس عدن بالقوة.. موكدا أنه تم الإبلاغ عن وجود مجموعات بلطجية تعدت على حرمات