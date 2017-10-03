تكليف العقيد الخضر حسين الوليدي قائدا للواء الخامس مشاة
العقيد الخضر حسين الوليدي
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 01:20 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أصدر قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن محمد قرارا قضى بتكليف العقيد الخضر حسين محمد سالم الوليدي قائدا للواء الخامس مشاة المتمركز في مديرية مودية بأبين .
والوليدي يعد من القيادات العسكرية البارزة التي كان لها دورا كبيرا في معركة الدفاع عن الجنوب ضد تمدد قوات المخلوع عفاش والحوثيين.
اللواء الخامس مشاة هو لواء مشاة يمني يتبع للمنطقة العسكرية الرابعة كان سابقا يحمل اسم اللواء اول مقاومة ويتمركز اللواء حالياً في مدينة مودية بمحافظة أبين.
وينتمي العقيد الخضر حسين الوليدي إلى محافظة ابين مديرية مودية قرية جوعر.
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