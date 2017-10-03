قال كاتب وروائي يمني إنه كان من أكبر المؤيدين لعمليات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، غير أنه غير وجهة نظره اتجاههم اليوم .

وبين الكاتب والروائي اليمني مروان الغفوري على موقع التواصل المصغر (تويتر) إنه كان يؤيد ضربات التحالف لمليشيات المخلوع والحوثيين بلا هوادة، حيث قال :"كنت مؤيداً للتحالف العربي عندما كان يضرب صالح والحوثي بلا هوادة".

وأشار الغفوري إلى أنه اليوم صار من المعرضين للتحالف العربي بسبب توقف التحالف عن ضرب الانقلابيين بنفس القوة والكثافة التي كانت منذ بداية التدخل، حيث قال :"ثم صرت معارضاً له لأنه لم يعد يضرب ميليشيات الرجلين بالضراوة السابقة".

المزيد في أخبار وتقارير صالح يزعم ان المملكة المغربية انسحبت من التحالف العربي (فيديو) كشف الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية باليمن ضد الحوثيين وأتباعه. وقال “صالح” في كلمة ألقاها خلال كاتب وروائي يمني : كنت من المؤيدين للتحالف العربي لكنهم جعلوني معارضاً لهم قال كاتب وروائي يمني إنه كان من أكبر المؤيدين لعمليات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، غير أنه غير وجهة نظره اتجاههم اليوم . وبين الكاتب بكر احمد : لماذا لايقوم المجلس الانتقالي الجنوبي باستفتاء شعبي حول (الوحدة اليمنية) تساءل الكاتب والسياسي الجنوبي بكر احمد حول ماهي الاسباب التي تحول دون اجراء استفتاء شعبي في مدن الجنوب حول الوحدة اليمنية وينظمه المجلس الانتقالي الجنوبي . وقال