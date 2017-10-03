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كاتب وروائي يمني : كنت من المؤيدين للتحالف العربي لكنهم جعلوني معارضاً لهم

الكاتب والروائي اليمني مروان الغفوري
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:52 صباحاً
(عدن الغد) خاص:

قال كاتب وروائي يمني إنه كان من أكبر المؤيدين لعمليات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، غير أنه غير وجهة نظره اتجاههم اليوم .

وبين الكاتب والروائي اليمني مروان الغفوري على موقع التواصل المصغر (تويتر) إنه كان يؤيد ضربات التحالف لمليشيات المخلوع والحوثيين بلا هوادة، حيث قال :"كنت مؤيداً للتحالف العربي عندما كان يضرب صالح والحوثي بلا هوادة".

وأشار الغفوري إلى أنه اليوم صار من المعرضين للتحالف العربي بسبب توقف التحالف عن ضرب الانقلابيين بنفس القوة والكثافة التي كانت منذ بداية التدخل، حيث قال :"ثم صرت معارضاً له لأنه لم يعد يضرب ميليشيات الرجلين بالضراوة السابقة".


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