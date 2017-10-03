بكر احمد : لماذا لايقوم المجلس الانتقالي الجنوبي باستفتاء شعبي حول (الوحدة اليمنية)
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 10:41 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
تساءل الكاتب والسياسي الجنوبي بكر احمد حول ماهي الاسباب التي تحول دون اجراء استفتاء شعبي في مدن الجنوب حول الوحدة اليمنية وينظمه المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال "بكر" انه بعد استفتاء كرد العراق، خرجت اقلام محسوبة على المجلس الانتقالي ترفض قيام استفتاء بالجنوب بسبب ان قضيتهم استقلال.
وتابع قائلا :" بغض النظر عن الكلام المخيط بصميل، يا ترى ماهو سبب رفضهم عمل استفتاء شعبي جنوبي يشرعن عمل المجلس الانتقالي ويعطيه قاعدة شعبية متينة للعمل السياسي؟.
تعليقات القراء
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[1] الاستفتاء في الحاله اليمنيه ينطبق على اقليم الجند او اقليم تهامه
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
ابن الجنوبي العربي | عدن خاليه من الحجريه
الاستفتاء شرعا وقانون مكفول لكل من اراده ولكن في الحاله اليمنيه ينطبق على اقليم الجند او اقليم تهامه اما جمهوريه اليمن الديقراطيه الشعبيه كانت دوله ذات سياده معترف فيها اقليميا ودوليا وعربيا واسلاميا ودخلت في الوحده عام ٩٠م وفشلت فك الارتباط هو الانجع والاسلم قال استفتاء قال يا بتوع المدارس
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[2] اين الذكاء والفطنة السياسية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
محسن ابوبكر | الإمارات
لماذا حظنا الجنوبيين تعيس هكذا؟ لقد ابتلانا الله بعقول ضحلة لا فائدة منها من يوم عرفنا أنفسنا. حسبنا الله ونعم الوكيل
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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