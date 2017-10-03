يحدث الان:(المجلس الانتقالي الجنوبي ..بنيته وآليات عمله والمأمول منه ) في ندوة ينظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء

صورة من الندوة صباح اليوم الثلاثاء

ينظم مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء ندوة بعنوان (المجلس الانتقالي الجنوبي...بنيته وآليات عمله والمأمول منه) وذلك في قاعة فعاليات المركز في مديرية خورمكسر بعدن .

ويشارك في هذه الندوة كل من رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي لطفي شطارة ورئيس قسم الاعلام في جامعة عدن الدكتور محمد علي ناصر ورئيس المجلس التنسيفي للمنظمات غير الحكومية عارف ناجي وعدد من الاعلاميين والناشطين .

و يتمحور النقاش في الحلقة حول مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالعنوان، أبرزها:

1. تقييم الاستطلاع ونتائجه بحسب الأسس العلمية والأكاديمية.

2. رؤية المجلس الانتقالي خلال المرحلة المقبلة وآليات تطويره.

3. المجلس الانتقالي ومنظمات المجتمع المدني .. آليات الشراكة والتفاعل.

4. المجلس الانتقالي والمنظمات الدولية .. أبعاد التعاون والتنسيق.