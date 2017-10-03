MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 10:02 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير ضرائب القات في عدن لاتزال تستحوذ عليها جهات خارج الدولة
أخبار وتقارير

ضرائب القات في عدن لاتزال تستحوذ عليها جهات خارج الدولة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:40 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
القات

القات نبات على شكل شجيرات يتراوح طولها بين 2 و5 أمتار ولونها أخضر بني مع القليل من الحمرة، يزرع في اليمن وإثيوبيا التي يعتقد أن النبت انتقل منها إلى اليمن في القرن الخامس العاشر الميلادي وايضا يزرع في جبال فيفاء . اسمه العلمي (باللاتينية: Celastrus edulis ) من الفصيلة الحرابية.

أول وصف علمي

القات شجرة دائمة الخضرة، وأول من أسماها باسمها العلمي ووصفها دقيقا هو عالم النبات السويدي " بيتر فوش سكول " . يتراوح طول شجرة القات بين 2 إلى 5 أمتار، وأوراقه بيضوية مدببة، وتقطف للمضغ وهي صغيرة السن يبلغ عمرها أياما أو لا يزيد على أسابيع قليلة.

 عادة مضغ أوراق القات 

ويبدو في حدود الوثائق التاريخية القليلة المتوافرة حول الموضوع، أن شيوع عادة مضغ أوراق القات في منطقة جنوب البحر الأحمر، وبوجه خاص في اليمن والحبشة، ترجع إلى حوالي القرن الرابع عشر الميلادي، وقد ورد ذكر ذلك عرضا في وثيقة تاريخية حبشية مكتوبة باللغة الأمهرية تصف حملة تأديبية قام بها جنود الملك المسيحي "عمداسيون" من الحبشة ضد الملك المسلم صبر الدين في اليمن، وتاريخ هذه الوثيقة بالعام 1330م.

كذلك يرد ذكر القات في كتاب لمؤرخ عربي يدعى " ابن فضل الله العمري" كتب بين سنتي 1342-1349م، وفيه توصف كيفية ورود القات من الحبشة إلى اليمن، كما يشهد المقريزي (1364-1442م) في رسالة له بعنوان الالمام بأخبار من في أرض الحبشة من ملوك الإسلام

بوجود شجرة من أرض الحبشة تسمى بالقات وهي شجرة لا تعطي فواكه، ولكن السكان يمضغون أوراقها الصغيرة، هذه الشجرة تضعف الشهية والشهوة والنوم.

وحاليا توجد عادة مضغ القات لدى 90% من الذكور تقريباً، إلا أن نسبة الإناث التي تتعاطى هذه النبتة ضئيلة جداً. من جانب آخر تعتبر هذه العادة مضرة بدرجة كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث أنها تستهلك وقت ومال المتعاطي لها، كما أن زراعة شجرت القات جعلها تتسع على حساب الزراعات الأخرى ممجعلها الأكثر زراعة في الاراضي اليمنية بدون مقارنة.

مسألة تحريم القات

 

حرم القات عدد من علماء الأزهر وعلماء السعوديه وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز.. وأباحه كل من علماء المذهبين الشافعي والزيدي على حد سواء مع الكراهية.

إلاَّ أن كل ضار لابد من الابتعاد عنه ومحاربته فقد نشأت عدة منظمات حكومية في اليمن للحد من ظاهرة انتشار القات والتوعية بأضرارة. والاهتمام الدولي بتعاطي القات يأخذ حجما مشهودا، فقد كتبت في هذا الصدد تقارير، وعقدت مؤتمرات تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، والمجلس الدولي للكحوليات والمخدرات، وكما أصبحت دول الخليج تمنع على المسافرين الاتين من اليمن ادخاله وفرضت عقوبات صارمه لمن يثبت تعاطيه أو المتاجرة به تصل إلى السجن 6سنوات وتزامن مع هذا الاهتمام الدولي المتزايد بالموضوع اهتمام مماثل أخذ في التصاعد بين المثقفين اليمنيين، وقد علت أصواتهم بوجه خاص في أوائل الثمانينيات مع أحدث المحاولات للقضاء على هذه الظاهرة.

المزيد

 

لاتزال الضرائب الخاصة بالقات في مدينة عدن والتي تبلغ اكثر من 15 مليون ريال يوميا تذهب الى جيوب قيادات عسكرية وامنية بعدن منذ انتهاء الحرب الاخيرة .

وقالت مصادر عاملة بمصلحة الضرائب لصحيفة "عدن الغد" ان كل هذه المبالغ ومنذ انتهاء الحرب لاتزال تستولي عليها جهات عسكرية واخرى ميليشاوية وتتقاسمها فيما بينها .

وتعد ضرائب القات في عدن احد ابرز موارد السلطة المحلية بالمدينة .


المزيد في أخبار وتقارير
يحدث الان:(المجلس الانتقالي الجنوبي ..بنيته وآليات عمله والمأمول منه ) في ندوة ينظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء
ينظم مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء ندوة بعنوان (المجلس الانتقالي الجنوبي...بنيته وآليات عمله والمأمول منه) وذلك في قاعة فعاليات المركز في مديرية خورمكسر
ضرائب القات في عدن لاتزال تستحوذ عليها جهات خارج الدولة
  لاتزال الضرائب الخاصة بالقات في مدينة عدن والتي تبلغ اكثر من 15 مليون ريال يوميا تذهب الى جيوب قيادات عسكرية وامنية بعدن منذ انتهاء الحرب الاخيرة . وقالت مصادر
التميمي : أهالي الجنوب لن يقفوا في وجه التحالف العربي ولاتمرد ضد (الإنتقالي)
قال الإعلامي والمحلل السياسي من جنوب اليمن، أنور التميمي، "إن منطق الجغرافيا سيقود في النهاية إلى تحالفات لا ندري هل وصلنا لها أم أنها ما زالت تتخلق، ولكن تجارب




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بالصور:انتشار قوات أمنية بخور مكسر واغلاق طرقات
اشتباكات عنيفة بسوق القات بالمنصورة وسقوط جريح
ماذا قال بن دغر عن محاولة اغتيال الجوهري؟
الحوثيون يقطعون آخر خيوط الشراكة مع حزب صالح
شاب يمني يسحق ملاكم أمريكي في أحد شوارع نيويورك
مقالات الرأي
  في الحلقة السابقة تناولت ممارسات وأحاديث رئيس وزراء هادي واصفا اياها ب ” البلطجة ” عطفا على اسباب
  إذا كان حقاً القول: بإن المرء لا يموت طالما وهناك عقول وقلوب حية تتذكره، فمن الجائز التذكير أن الأصعب ليس
في أتون التطرف السياسي والآيديولوجي الذي ساد فترة السبعينيات في الشطر الجنوبي، تجلّت جملة من السياسات
هل تعلمون اسباب تكرار القتل والامعان في هذا السلوك بشكل دوري , وعدم احترام ارواح المواطن في مدينة عدن , ليس لان
الإيضاحات السريعة التي قدمتها السفارة أمس كانت بناء على إفادات من طيران اليمنية ومن الملحق الصحي الذي تواصل
أنور الرشيد تتجه أنظار الشعب الجنوبي في الأيام القادمة للاحتفال بمناسبة يوم 14 أكتوبر المجيد يوم التحرير
الانسان الحقيقي والواقعي الذي يجافي الحقيقة وليس متحاملا على ابناء شعبه هو الرئيس هادي والذي لا يدرك موقف
صعدة هي المحافظة اليمنية الملاصقة لجنوب المملكة العربية السعودية، وهي موطن جماعة الحوثي وميليشياتها
بعيداً عن ثقافة القرية والتي ان تطورت فسوف تصل لمعرفة قريتين مجاورتين فصنعاء لها في قلب كل من عرفها مكانه
أخيرا غافلني الحزن و تسلسل إلى بيتى دخل البيت زار كل غرفة وانتشر على الجدران وتمدد فوق سقوف الغرف و اتكئ على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
العميد الشاعري والسفير الحنق يطمئنان على صحة المحافظ المفلحي
تهانينا التفوق والاميتاز عبدالله فرحان
وفيات
تعازينا إلى "علوي البار" و "محمد الصافي"
وزارة الثروة السمكية تنعي وكيلها الفقيد د. اسامة الماس
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017