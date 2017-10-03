التميمي : أهالي الجنوب لن يقفوا في وجه التحالف العربي ولاتمرد ضد (الإنتقالي)

قال الإعلامي والمحلل السياسي من جنوب اليمن، أنور التميمي، "إن منطق الجغرافيا سيقود في النهاية إلى تحالفات لا ندري هل وصلنا لها أم أنها ما زالت تتخلق، ولكن تجارب الشمال والجنوب الماضية والمختلفة لا بد أن تخضع لها القوى السياسية وتنشأ تحالفات على هذا الأساس (أساس الدولتين) ثم نلتقي معا كقوى معبرة عن مصالح الشمال وأخرى معبرة عن مصالح الجنوب".

وأشار التميمي إلى أن المجلس الانتقالي متواجد وليس مختبئا كما يقول البعض، ولكنه يقوم بدور تنظيمي ويتمدد في المحافظات ويعيد هيكلة بعض المؤسسات ولكن دون ضجيج ولذا يبدو أنه في حالة خفوت إعلامي فقط.

وأكد التميمي أن أهالي الجنوب لن يقفوا في وجه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لأن التحالف هو المسؤول بجانب الإدارة الشرعية على إدارة الجنوب من الداخل، والمجلس الانتقالي يهيئ نفسه ليكون البديل القادم للتحالف ويهيئ الجنوب ليكون دولة مستقلة حسب قوله.

ونفى التميمي ما يثار حول تمرد الجنوبيين على المجلس الانتقالي، مؤكدا أن التحالف يخفق في حل بعض المشكلات مثل التي في عدن، ولكن نجح في حضرموت في حلها، ودعم التحالف من الجنوب سيظل حسب قوله مستمرا.