قادة الانقلاب يتساقطون..مقتل 5 مسؤولين بارزين

قتل خمسة قادة عسكريين بارزين من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، في قصف للتحالف العربي استهدف مخابئهم في جبل أبو النار في جبهة مديرية حرض بمحافظة حجة أمس الأول. وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في بيان لها أمس (الإثنين)، أن القادة القتلى هم: قائد المحور الشمالي الغربي للميليشيات حيدر ردمان، وهو أحد قيادات الصف الأول، نائب قائد المحور أبو هاشم اللاحجي، مشرف مربع قطاع الجمارك في حرض أبو محمد الحاكم، مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أبو هاشم، وقائد مجموعات التدخل السريع بجبهة حرض أبو حسن الأحوس، مشيرة إلى أن الميليشيات تتكتم على مقتل قياداتها.

وكانت الميليشيات الانقلابية قد خسرت الأسبوع الماضي عددا من قادتها منهم: أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة عمار أبو خرفشة، ومسؤول التجنيد التابع للميليشيات محمد علي حسن حاج، والقيادي والمرجع الديني نجيب صالح الحيمي، وطه يحيى المدومي، خلال المواجهات في جبهتي حرض وميدي.

المزيد في أخبار وتقارير مصر: لا حل عسكرياً في اليمن.. والحل السياسي بات ملحاً أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية، وأن الحاجة باتت ملحة للتوصل لحل سياسي شامل يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع ممتد، ويخفف الجيش اليمني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجوف دفع الجيش اليمني بتعزيزات إضافية إلى مديرية المصلوب بمحافظة الجوف لتأمين المناطق المحررة فيما تتواصل المواجهات مع الانقلابيين في أطراف المحافظة القريبة من محافظة وزارة الاعلام تعرب عن قلقها من استمرار ممارسات الميليشيا ضد الصحفيين أعربت وزارة الإعلام عن قلقها البالغ من استمرار ممارسات الميليشيا الانقلابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية والتي كان آخرها التحقيق مع عشرة صحفيين