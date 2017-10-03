قادة الانقلاب يتساقطون..مقتل 5 مسؤولين بارزين
( عدن الغد ) وكالات :
قتل خمسة قادة عسكريين بارزين من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، في قصف للتحالف العربي استهدف مخابئهم في جبل أبو النار في جبهة مديرية حرض بمحافظة حجة أمس الأول. وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في بيان لها أمس (الإثنين)، أن القادة القتلى هم: قائد المحور الشمالي الغربي للميليشيات حيدر ردمان، وهو أحد قيادات الصف الأول، نائب قائد المحور أبو هاشم اللاحجي، مشرف مربع قطاع الجمارك في حرض أبو محمد الحاكم، مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أبو هاشم، وقائد مجموعات التدخل السريع بجبهة حرض أبو حسن الأحوس، مشيرة إلى أن الميليشيات تتكتم على مقتل قياداتها.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد خسرت الأسبوع الماضي عددا من قادتها منهم: أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة عمار أبو خرفشة، ومسؤول التجنيد التابع للميليشيات محمد علي حسن حاج، والقيادي والمرجع الديني نجيب صالح الحيمي، وطه يحيى المدومي، خلال المواجهات في جبهتي حرض وميدي.
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