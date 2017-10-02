التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، ومدير أمن مديريات ردفان بمحافظة لحج العقيد جلال العيسائي، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وناقش اللواء الركن عبدالله جابر، مع العميد الدحبول والعقيد العيسائي، الجهود المبذولة في أمن شبوة ومديريات ردفان، والاحتياجات الضرورية واللازمة وأبرز الصعوبات التي تواجه أداء المهام الأمنية.

وأكد اللواء الركن جابر، استعداد قيادة الوزارة تذليل الصعوبات والتحديات بما يعزز الأوضاع الأمنية نحو الأفضل .. مشدداً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين بما يحقق الأمن والاستقرار.

ومن جانبهما عبّر العميد الدحبول والعقيد العيسائي، عن شكرهما وتقديرهما لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ووكلاء الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، وقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد وكافة المسؤولين في الوزارة، نظير اهتمام الوزارة بالإدارات الأمنية التابعة لها والحرص على توفير احتياجاتها رغم شحة الإمكانيات.

حضر اللقاء مدير عام شؤون الأفراد بوزارة الداخلية العميد د. خالد العكيمي، ومدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة المقدم عبدالقوي باعش.

المزيد في أخبار وتقارير وكيل وزارة الداخلية (جابر) يلتقي مديري أمن شبوة وردفان لحج التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، ومدير أمن مديريات بالصور.. مناهج الحوثي الدراسية.. مغالطات وحض على العنف أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية إجراء تعديل في المناهج الدراسية، مصدرة تعميما وتهديدا منعت بموجبه تصوير هذه المناهج بأي وسيلة كانت. وقالت مصادر في صنعاء، إن مليشيا ‏بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الداخلية .. اللواء لخشع يشكل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن/ حسين محمد عرب، وجه نائبه اللواء الركن /علي ناصر لخشع