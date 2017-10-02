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‏بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الداخلية اللواء الخشع يشكل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري

الاثنين 02 أكتوبر 2017 08:29 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن/ حسين محمد عرب، وجه نائبه اللواء الركن /علي ناصر لخشع بتشكيل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري شقيق قائد كتائب سلمان الحزم قاسم الجوهري .

حيث شكل نائب وزير الداخلية لجنة تحقيق برئاسة مديرعام فرع الامن السياسي عدن العميد / قائد محمد مساعد وضمت ايضا مديرعام فرع الامن القومي عدن العميد /حيدرة علي سعيد ،ونائب مدير امن عدن العقيد/ ابو بكر جبر و مديرعام البحث الجنائي العقيد/ هادي علي عبيد. وجه اللواء عرب اللجنة بسرعة رفع نتائج التحقيق الى قيادة وزارة الداخلية والى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية العادلة والمناسبة لوقف الاعمال التي من شأنها اقلاق السكينة العامة واستهداف امن و استقرار عدن .
وحث اللواء عرب جميع الاطراف على ضبط النفس و التصرف بمسؤولية وعدم الانجرار للفتن داعيا للتعاون مع لجنة التحقيق و تسهيل عملها ، كما حذر معاليه من اثارة الفوضى و ترويع الامنين و اكد بأن امن و استقرار عدن مسؤولية تقع على عاتق جميع القوى الامنية ولن تقبل قيادة وزارة الداخلية المساس .

وعبر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن /حسين عرب ، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة صبري الجوهري، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لقائد الكتيبة قاسم الجوهري.


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‏بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الداخلية اللواء الخشع يشكل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري
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