بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن/ حسين محمد عرب، وجه نائبه اللواء الركن /علي ناصر لخشع بتشكيل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري شقيق قائد كتائب سلمان الحزم قاسم الجوهري .

حيث شكل نائب وزير الداخلية لجنة تحقيق برئاسة مديرعام فرع الامن السياسي عدن العميد / قائد محمد مساعد وضمت ايضا مديرعام فرع الامن القومي عدن العميد /حيدرة علي سعيد ،ونائب مدير امن عدن العقيد/ ابو بكر جبر و مديرعام البحث الجنائي العقيد/ هادي علي عبيد. وجه اللواء عرب اللجنة بسرعة رفع نتائج التحقيق الى قيادة وزارة الداخلية والى دولة رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية العادلة والمناسبة لوقف الاعمال التي من شأنها اقلاق السكينة العامة واستهداف امن و استقرار عدن .

وحث اللواء عرب جميع الاطراف على ضبط النفس و التصرف بمسؤولية وعدم الانجرار للفتن داعيا للتعاون مع لجنة التحقيق و تسهيل عملها ، كما حذر معاليه من اثارة الفوضى و ترويع الامنين و اكد بأن امن و استقرار عدن مسؤولية تقع على عاتق جميع القوى الامنية ولن تقبل قيادة وزارة الداخلية المساس .

وعبر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن /حسين عرب ، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة صبري الجوهري، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لقائد الكتيبة قاسم الجوهري.

المزيد في أخبار وتقارير ‏بتوجيهات من رئيس الوزراء و وزير الداخلية اللواء الخشع يشكل لجنة للتحقيق بمقتل صبري الجوهري بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن/ حسين محمد عرب، وجه نائبه اللواء الركن /علي ناصر لخشع الحوثيون يقطعون آخر خيوط الشراكة مع حزب صالح شكلت مليشيا الحوثي غرفة عمليات لإدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، خارج سلطات ما يسمى بالمجلس السياسي وحكومة بن حبتور المشكلة مناصفة بين شريكي الانقلاب، مدرسة الكودة بمديرية تريم تعاني من تهالك مبنى المدرسة وتوقف دوام طلاب الصف الأول يعاني طلاب مدرسة الكودة للتعليم الأساسي بنين بمديرية تريم من تهالك مبنى المدرسة وتصدع الجدران في موسم الأمطار والذي أصبح بيئة غير مناسبة للدراسة والتي تشكل تهديدا