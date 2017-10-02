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مدرسة الكودة بمديرية تريم تعاني من تهالك مبنى المدرسة وتوقف دوام طلاب الصف الأول

الاثنين 02 أكتوبر 2017 08:10 مساءً
حضرموت(عدن الغد)خاص:

يعاني طلاب مدرسة الكودة للتعليم الأساسي بنين بمديرية تريم من تهالك مبنى المدرسة وتصدع الجدران في موسم الأمطار والذي أصبح بيئة غير مناسبة للدراسة والتي تشكل تهديدا على الطلاب من سقوط المبنى، وأيضاً نقص الكادر التدريسي مما سيؤدي إلى توقيف الدوام في المدرسة .

حيث تتكون مدرسة الكوده للتعليم الأساسي بنين من 13 شعبه دراسية وبعدد473 تلميذ وطاقم تعليمي مكون من 18 معلم، وطاقم إداري - مدير فقط .

وأوضح الاستاذ ريس رسام التميمي مدير مدرسة الكودة في تصريح خاص بأن سقوف مبنى المدرسة مهددة بالسقوط نظرا لأقدمية المبنى وتصدع كبير في السقوف وتهالك الجدران وأرضية القاعات الدراسية ، مطالباً بحل مستعجل لهذه المشكلة بإعادة بناء الأسقف وترميم جدران وأرضية القاعات وساحة المدرسة ، والتي تعاني من ركود مياة الأمطار مما يضطر بإرجاع الطلاب إلى بيوتهم بسبب المياه التي تغمر ساحة المدرسة.

وأشار التميمي انه قام بتوقيف دوام طلاب الصف الأول نظرا لعدم توفر كادر تدريسي متكامل، حيث يحتاج إلى اثنين مدرسين لصفوف (1-3) ومدرس رياضيات لصفوف (4-9) ،مبينًا بأن بلغ عدد طلاب الصف الأول 67 طالب في السن القانوني والذي أكملوا دراسة رياض الأطفال .

وقال المدير أن المدرسة تعاني من ضعف في التيار الكهربائي الذي يتسبب في كثرة الأعطال في الآلات والأجهزة والذي يتطلب لحل هذه المشكلة ربط خط وعداد (ثري فيز) بتكلفة إجمالية 295000 ريال يمني، وكذلك المياه هي المشكلة الأخرى التي يعاني منها الطلاب لعدم توفرها في دورات المياة والشرب في البرادات ؛ نتيجة لضعف الماء مما يضطر الى توقيف الدوام، وتحتاج المدرسة لشبكة مياه لربط المدرسة بمياه تريم حيث تبعد المدرسة عن الشبكة حوالي 500 متر.

وناشد التميمي السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت والأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت بالوادي والصحراء ومدير عام مديرية تريم ومدير التربية بالمديرية والجمعيات وفاعلين الخير أن يكونون عونا لهم في إعادة ترميم مبنى المدرسة وتؤفير البيئة المناسبة للطلاب .

الجدير ذكره أن مدرسة الكودة تقع شرقي مدينة تريم والتي تأسست  عام 1964م في بيت أحد المواطنين في منطقة الكودة وبنيت عام 1975م عبر المبادرات الجماهيرية.

* من صالح الهندوان


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مدرسة الكودة بمديرية تريم تعاني من تهالك مبنى المدرسة وتوقف دوام طلاب الصف الأول
يعاني طلاب مدرسة الكودة للتعليم الأساسي بنين بمديرية تريم من تهالك مبنى المدرسة وتصدع الجدران في موسم الأمطار والذي أصبح بيئة غير مناسبة للدراسة والتي تشكل تهديدا




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