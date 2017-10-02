المخلافي يبحث مع نظيره المصري مستجدات الوضع في اليمن

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الاثنين مع نظيره المصري سامح شكري علاقات التعاون الثنائي بين اليمن ومصر ومستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن.



وخلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى نظيره المصري فخامة الرئيس عبدالقتاح السيسي.



وأشاد المخلافي بالدعم السياسي والدبلوماسي لجمهورية مصر العربية للشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، معربا عن شكره وتقديره للدعم السياسي الذي طالما قدمته مصر لليمن في مختلف المحافل الدولية.



وأثنى وزير الخارجية في هذا الإطار على الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لدعم قضية اليمن، وخص بذلك ما بذلته بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف في إطار رئاستها للمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، حيث تم تقديم مشروع القرار العربي حول حقوق الإنسان في اليمن وبناء التوافق المطلوب حوله بما يسهم في دعم وتطوير قدرات اللجنة الوطنية اليمنية المعنية بهذه المسألة.



واطلع المخلافي نظيره وزير الخارجية المصري على تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، والجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة الحياة في المحافظات المحررة، والجهود الحثيثة والمتواصلة التي تعمل بشأنها الشرعية اليمنية للتعامل مع الملفات السياسية والإنسانية والصحية.

من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين، واستمرار الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار اليمن، ودعم الشرعية اليمنية .



كما اكد الوزير شكري على دعم مصر لجهود التسوية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مشيراً إلى أهمية حث كافة المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الأزمة لاستخدام نفوذها على جماعة الحوثيين وعلى عبد الله صالح للعودة للتفاوض والتعاطي بإيجابية مع المبادرات المطروحة للحل.



كما تناول خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اليمنيين المقيمين في مصر.

وجرى الاتفاق على عدد من الخطوات لتسهيل دخول وإقامة اليمنيين واستثماراتهم في مصر

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتباحث خلال الفترة المقبلة لمتابعة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية.



حضر اللقاء سفير بلادنا لدى القاهرة الدكتور محمد علي مارم .

المزيد في أخبار وتقارير المخلافي يبحث مع نظيره المصري مستجدات الوضع في اليمن بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الاثنين مع نظيره المصري سامح شكري علاقات التعاون الثنائي بين اليمن ومصر ومستجدات وتطورات الأوضاع في وكيل وزارة الداخلية "جابر" يلتقي مديري أمن شبوة ومديريات ردفان لحج التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، ومدير أمن مديريات نايف البكري يدعو لتسليم قتلة الجوهري علق وزير الشباب والرياضة نايف البكري على واقعة مقتل وإصابة القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري . ودعا البكري إلى تسليم فوري وسريع لقتلة الجوهري إلى الجهات