نايف البكري يدعو لتسليم قتلة الجوهري
الاثنين 02 أكتوبر 2017 02:27 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
علق وزير الشباب والرياضة نايف البكري على واقعة مقتل وإصابة القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري .
ودعا البكري إلى تسليم فوري وسريع لقتلة الجوهري إلى الجهات الأمنية على وجه السرعة لكي يأخذ القانون مجراه .
وأضاف قائلا :" قل الشجعان من مثلك أيها الشهيد الذي عرفته ساحات الفداء والشجاعة في كل الجبهات في عدن ولحج وأبين فارسا شجاعا رحمك الله أخي صبري والشفاء العاجل إلى أخي الفارس القائد قاسم الجوهري الذي ترك أسرته وأمواله وأعماله في الخارج أبى إلا ان يكون بين المقاومين في عدن ليس هناك أمام الجهات القانونية إلا تطبيق القانون تسليم الجناة ليأخذوا جزائهم العادل.
تعليقات القراء
280412
[1] اين هو القانون
الاثنين 02 أكتوبر 2017
- ابن الغيل - | جدة
الكثير من الاخوة الصحافيين فقط ليثبتوا وجودهم اثناء الحوادث يطالبون بالتحقيق وتقديم الجناة للقانون اية قانون واين هو القانون ومن سوف يقوم بتطبيق هذا القانون حتى هذه اليوم كم عمليات اغتيال نفذت في عدن وكم مرة تحدثنا عن ضرورة الكشف عن الجناة كله كلام استهلاك لايعني اي شي لماذا الضحك على ابناء الجنوب ونحن نعلم تماما بانه لن يحدث اي شي ان من يجب ان نقوم نحن به ابناء الجنوب هو القبض على هذه الشرعية ومحاكمتهم وكفانا كذبا وخداعا الى متى ... ان وجود الشمالببن في الجنوب جريمة يجب ان يحاكم عليها عبد ربه منصور ورئيس الوزراء ين دغر غير ذلك فلن بكون هناك امن ولن بكون هناك استقلال
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها