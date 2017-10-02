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باحشوان يحذر : انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب

الاثنين 02 أكتوبر 2017 01:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

حذر الصحفي الجنوبي الكبير "عيدروس باحشوان" من مخطط احتراب جنوبي جنوبي يتم الاعداد داعيا الجنوبيين إلى وحدة صف اكبر .

وقال "باحشوان" انه يجب على الجنوبيين تجاوز احداث نقطة التفتيش التي اودت بحياة شقيق القيادي قاسم الجوهري واصابته .

وقال "باحشوان " :" تجاوزوا ماحدث في النقطة أمس الاحد قبل ان يتجاوزنا الحدث ! انهم يقرعون طبول الفتنة ويؤججون لنحترب . اسرعوا ولموها .. اننا بحاجة لكل قطرة دم .

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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