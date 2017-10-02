عبيد البري يتساءل : من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!
الاثنين 02 أكتوبر 2017 01:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تساءل السياسي الجنوبي والكاتب عبيد البري عن الجهة التي باتت تبيع السلاح الموجود في الجنوب الى الحوثيين وجيبوتي والصومال.
وكتب "البري" على صفحته بالفيس بوك متسائلا بالقول :" من الذي يبيع الأسلحة - التي كانت تستخدم في الجنوب - للحوثيين وجيبوتي والصومال ؟!
واثارت اعمال بيع منظمة للاسلحة التي استخدمت في الحرب للحوثيين ولاطراف اخرى جدلا واسع النطاق .
وخلال الاسابيع الماضية تم رصد عمليات شراء منظمة للاسلحة في محافظات الجنوب من قبل جهات مجهولة وتركيز هذه الجهات على سحب السلاح الثقيل من مدن الجنوب.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها