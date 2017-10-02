ياسر اليافعي : الأمن في عدن بحاجة تقييم بعد تكرار الأخطاء

قال " ياسر اليافعي " رئيس تحرير موقع يافع نيوز الإخباري ان الأمن في محافظة عدن يحتاج الى إعادة تقييم بعد تكرار الأخطاء .

وأضاف "اليافعي" ان القوات الأمنية محتاجه الى إعادة تقييم بعد تكرار الأخطاء ووفق التقييم يجب اتخاذ إجراءات تحد من هذه الأخطاء .

ودعا" اليافعي" الى وقف الفوضى في المعسكرات ومواقع الجيش وان ينظم كل افراد الجيش ومعسكراته في عدن تحت قيادة المنطقة الرابعة بعيدا عن معسكر "فلان" او علان" حسب قوله.

كما دعا "اليافعي" الى ضبط السلاح والأطقم المنفلتة في عدن ويجب ان يكون أولوية وان تكون مهمة الشرطة العسكرية ضبط اي اطقم مجهولة او مسلحين يتجولون دون معرفة هويتهم او معسكراتهم .

وحذر "اليافعي" من ان استمرار الوضع مثل ماهو عليه وبتشجيع اطراف سياسية يهدف في الاساس الى عودة الاوضاع في عدن الى مربع الصفر او مربع الفوضى لأنها الطريق الوحيد للعودة الى باب اليمن .