قيادات مؤتمرية تتمرد على المخلوع وترفض ترشيحها في الحكومة القادمة للانقلابيين

من الظاهر للعلن أن الحليفين المنقلبين على الشرعية اليمنية قد فقد كلاً منهم الثقة في الأخر، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة الصراعات والاختطافات والقتل بين الحليفين .

وقالت مصادر مؤتمرية إن سبعة من قيادات المؤتمر الشعبي العام قد أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة الانقلابية المقرر تشكيلها مجدداً بين الحوثيين والمخلوع صالح .

وأشارت المصادر إلى أن المخلوع رشح سبعة من قيادات المؤتمر للمشاركة في الحكومة الجديدة القادمة والتي ستشكل بشكل طارئ بين الحليفين الانقلابيين بالتساوي، مشيراً إلى أن القيادات رفضت ترشحها، معللة ذلك، بفقدان الثقة في التزام الحوثيين بأي اتفاقيات والتقيد بوقف الانتهاكات والتجاوزات والتطاول على ممثلي الحزب في الوزارات والمصالح الحكومية.