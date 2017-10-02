أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، تحقيق تقدم كبير في مواجهة وباء الكوليرا الذي يجتاح مناطق واسعة في البلاد.

وجاء تصريح الوزير فتح خلال لقاء جمع وفد من الحكومة الشرعية يزور مدينة تعز، اليوم، مع مسؤولة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة، استفيني اليير بتز، وتزامناً مع تحذيرات تطلقها منظمات دولية عاملة في اليمن بارتفاع أعداد الإصابة وانتشار الوباء في مناطق واسعة.

وثمن المسؤول اليمني، وفقا لما ذكرته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" الدعم الذي قدمه الصليب الأحمر لرفع المخلفات من شوارع عاصمة المحافظة.. داعياً المنظمات الإغاثية إلى تسيير قوافل المساعدات عبر المسار الآمن الذي يصل محافظة تعز بعدن.

المزيد في أخبار وتقارير المؤسسة العامة للملح تنتج 35 ألف طن وتستعد لتصديرها أعلنت المؤسسة العامة للملح عن انتاج 35 ألف طن من الملح والاستعداد لتصديرها . وقال رئيس المؤسسة ناصر الحسني في تصريح خاص لـ(عدن الغد) ان المؤسسة قد أنتجت في الايام مسؤول حكومي: حققنا تقدماً كبيراً في مكافحة وباء الكوليرا أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، تحقيق تقدم كبير في مواجهة وباء الكوليرا الذي يجتاح مناطق واسعة في البلاد. وجاء تصريح لماذا يصاب المواطنون في اليمن بالكوليرا؟ ترتفع حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن بشكل كبير؛ وتحذر منظمات دولية من تحول الوضع إلى "كارثة"، وهناك مطالبات مستمرة بفتح مطار صنعاء أمام الطائرات التي تحمل