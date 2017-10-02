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مسؤول حكومي: حققنا تقدماً كبيراً في مكافحة وباء الكوليرا

وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح
الاثنين 02 أكتوبر 2017 10:06 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، تحقيق تقدم كبير في مواجهة وباء الكوليرا الذي يجتاح مناطق واسعة في البلاد.

وجاء تصريح الوزير فتح خلال لقاء جمع وفد من الحكومة الشرعية يزور مدينة تعز، اليوم، مع مسؤولة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة، استفيني اليير بتز، وتزامناً مع تحذيرات تطلقها منظمات دولية عاملة في اليمن بارتفاع أعداد الإصابة وانتشار الوباء في مناطق واسعة.

وثمن المسؤول اليمني، وفقا لما ذكرته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" الدعم الذي قدمه الصليب الأحمر لرفع المخلفات من شوارع عاصمة المحافظة.. داعياً المنظمات الإغاثية إلى تسيير قوافل المساعدات عبر المسار الآمن الذي يصل محافظة تعز بعدن.


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