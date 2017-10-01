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جباري يشهد حفل تخرج دفعة جديدة للشرطة العسكرية بتعز ويلتقي قيادات الجبهات

صور من التخرج
الأحد 01 أكتوبر 2017 05:41 مساءً
(عدن الغد) سبأنت

احتفلت قيادة المحور العسكري بمحافظة تعز،اليوم،بتخرج دفعة جديدة من قوات الشرطة العسكرية وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري .

 

وفي الاحتفال ،هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية أبناء تعز والجيش الوطني بتخرج هذه الدفعات العسكرية المحترفة التي تشكل إضافة إلى القوات المسلحة التي تسطر بطولات متميزة في مختلف المحاور القتالية لتطهير الوطن من شرذمة الانقلابيين ومن تحالف معهم .

 

ودعا جباري الخريجين إلى الالتزام بالدستور والقانون والمحافظة على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وألتعامل مع أبناء المواطنين بكل احترام وتقدير وأن يصونوا حقوقهم وأن يكونوا أشداء في تطبيق النظام والقانون دون إستثناء.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية"لازلنا في مواجهة مع مليشيا الحوثي وصالح الإرهابية التي دمرت الوطن لخدمة مصالحة ضيقة وآنانية وارتكبت جريمة العصر بحق أبناء الشعب اليمني الذي ينشد التطور والبناء"..مشيراً إلى أنه ومن خلال الزيارة الى تعز لمس من أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم وتعطشهم لتطبيق النظام والقانون وتفعيل مؤسسات الدولة وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين الذين عانوا أوضاعا إنسانية صعبة منذ بداية الحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية على تعز .

 

حضر حفل التخرج وزير الادارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة اللجنة العليا للاغاثة ووكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي ،و قائد المحور العسكري اللواء خالد فاضل وقادة الألوية العسكرية ووكلاء المحافظة.

 

الى ذلك ، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري قيادة الألوية والقيادات الميدانية للجبهات في مختلف محاور المواجهات في تعز..مشيداً بالدور الكبير والبطولي الذي يقدمه أبطال الجيش الوطني في الدفاع عن تعز وعن الجمهورية والوحدة ومشروع اليمن الاتحادي الجديد الذي يحقق أحلام اليمنيين وتطلعاتهم لحياة مستقرة وآمنة .

 

و استمع جباري إلى كلمات الحاضرين وقادة الجبهات في الصلو وحيفان وقدس والشقب والجبهات الغربية والشرقية والشمالية واحتياجاتهم لاستكمال عملية التحرير وتطهير تعز من المليشيا القادمة من وراء التاريخ .

 

ونقل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية لقيادة الألوية والقيادات الميدانية للجبهات في تعز ،تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ونائبه الفريق على محسن صالح ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتهانيهم بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة ..مؤكداً اهتمام الجميع بدعم عملية استكمال تحرير محافظة تعز والاهتمام وتنفيذ المتطلبات وحل كافة المشاكل العالقة أمام عملية استكمال التحرير واستعادة الدولة وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين .


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جباري يشهد حفل تخرج دفعة جديدة للشرطة العسكرية بتعز ويلتقي قيادات الجبهات
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