( المجلس الانتقالي الجنوبي .. بنيته وآليات عمله والمأمول منه ) في حلقة نقاشية ينظمها مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء يوم الثلاثاء
عدن (عدن الغد)خاص:
ينظم مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء حلقة نقاشية موسومة بعنوان ( المجلس الانتقالي الجنوبي .. بنيته وآليات عمله والمأمول منه )، وذلك في قاعة فعاليات المركز، تمام الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء ، الموافق 3 أكتوبر 2017م .
و يتمحور النقاش في الحلقة حول مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالعنوان، وأبرزها:
1. تقييم الاستطلاع ونتائجه بحسب الأسس العلمية والأكاديمية.
2. رؤية المجلس الانتقالي خلال المرحلة المقبلة وآليات تطويره.
3. المجلس الانتقالي ومنظمات المجتمع المدني .. آليات الشراكة والتفاعل.
4. المجلس الانتقالي والمنظمات الدولية .. أبعاد التعاون والتنسيق.
عنوان المركز: مديرية خورمكسر المدينة البيضاء حي السعادة بجانب المؤسسة الطبية الميدانية ــ مدخل العمارة الزجاجية الخضراء ــ أمام اليمنية ــ
لمزيد من المعلومات يرجئ الاتصال بالتلفون الأرضي للمركز:- 02231379
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