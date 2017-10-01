MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 01 أكتوبر 2017 04:59 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الرقيبي يلتقي مديري إدارات التربية للوقوف أمام جملة من القضايا الهامة
أخبار وتقارير

الرقيبي يلتقي مديري إدارات التربية للوقوف أمام جملة من القضايا الهامة

جانب من اللقاء
الأحد 01 أكتوبر 2017 04:32 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

                                                          

التقى الأخ محمد عبد الرقيب عبد الرحمن مدير مكتب التربية والتعليم- عدن مديري إدارات التربية في مكتب التربية والتعليم بحضور الأخ حسين بافخسوس رئيس شعبة التعليم العام والاخت مايسة عشيش رئيسة شعبة التدريب والتأهيل.                                           

و استهل الرقيبي اللقاء بكلمة توجيهية حث فيها الحاضرين على أهمية الانضباط الوظيفي وكذا تحديد القوى الوظيفية في كل مديرية والوقوف جميعا بروح الفريق العملي الواحد تجاه المستجدات الراهنة والتي تسعى لإعاقة العملية التعليمية والتربوية وبين أن هذه مسؤولية الجميع.

 كما استمع لجملة من شكاوى وهموم الإدارات التربوية وماهي الآراء والمقترحات الهادفة إلى تفعيل عمل الإدارات وكذا الانضباط الوظيفي.

 وخرج اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات والتكليفات للوقوف أمام المستجدات الراهنة في بعض المديريات كمديريات الشيخ عثمان والمنصورة والتواهي وما حدث في بعض مدارسها من حالة إغلاق لأسباب متعددة وتم تكليف فريق مكون من شعبة التعليم العام وإدارة التعليم العام وإدارة الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بهدف معالجة أشكالية إغلاق مدرسة المصموم وتمنع وثانوية حامد خليفة والعمل على فتح تلك المدارس ومعالجة أسباب الإخلال التي أدت إلى إغلاقها. .أو عامل إعادة تأهيلها من عدمه حسب افادة ونزول اللجنة المكلفة.

* من عبد الفتاح العودي                                                              


المزيد في أخبار وتقارير
فادي باعوم: ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية
قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم أن ما حصل اليوم في أبين نتاج عقلية المنطقة والقرية. وقال القيادي المثير للجدل بسبب مواقفه من الحرب الأخيرة في اليمن فادي
( المجلس الانتقالي الجنوبي .. بنيته وآليات عمله والمأمول منه ) في حلقة نقاشية ينظمها مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء يوم الثلاثاء
ينظم مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء حلقة نقاشية  موسومة بعنوان ( المجلس الانتقالي الجنوبي .. بنيته وآليات عمله والمأمول منه )، وذلك في قاعة فعاليات المركز،
جدل بشبوة عقب مشاركة قيادة النخبة الشبوانية باحتفال للشرعية في ذكرى ثورة سبتمبر
شارك قائد قوات النخبة الشبوانية يوم الأحد باحتفال بذكرى ثورة سبتمبر واقيم بمدينة عتق عاصمة المحافظة . وشارك في الاحتفال  العميد محمد صالح القاحلي وهو قائد محور




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
في فضيحة جديدة للشرعية.. .سفير يمني في اوروبا يقدم نفسه باسم وعلم الجمهورية العربية اليمنية
بن بريك يزور المحافظ المفلحي ويطمئن على صحته
هدى العطاس مخاطبة الزبيدي: عد إلى عدن واترك خلفك العقال والغترة
سياسي كويتي يدعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مكاشفة الشعب أو الاستقالة
وفاة مريض يمني عقب احتجازه تعسفيا بمطار الملكة عليا بالاردن
مقالات الرأي
لماذا تغلق المحلات وقت الصلاة؟.. سؤال لم أجد له إجابة شرعية أو منطقية. 31 عاما مضت منذ صدور قرار الإغلاق من
آفة العرب والمسلمين أنهم لا يقيمون أنفسهم ولا يقفون بحزم أمام منكراتهم مقارنه بمنكرات الغير عليهم لكنه الحق
تباشير موسم واعد بالعطاء .. والخير والمسرات .. كان فاتحة القول للأخ / اللواء أبوبكر حسين سالم .. محافظ محافظة
لن اتطرق للوضع السياسي والإقتصادي في عدن ، لأن الجميع يلاحظ الصراع الساخن فيها ويفهم أبعاده ويعرف حقيقة
تابعنا ما كتبه اليوم الأستاذ " أنور الرشيد " بخصوص مطالبته ( للمجلس الانتقالي ) ان يكاشف شعب الجنوب حول وضعه
دخل الحوثي صنعاء بتواطئ من أهلها ، وبإيعاز من القائمون  على شؤونها ، وكانت مفاجأة وصدمة قوية على المخلصين
خلال ثلاثة ايام فقط ، قدر لي متابعة قصص اخبارية عدة ،جل هذه القصص المأساوية وقعت هنا ، في بلداننا العربية
ليس من منهجنا كمسلمين أن نصنف الناس على أي أساس مذهبي أو عرقي لأن دين الله واحد والتفاضل لايكون إلا بالتقوى،
خلال ثلاثة ايام فقط ، قدر لي متابعة قصص اخبارية عدة ،جل هذه القصص المأساوية وقعت هنا ، في بلداننا العربية
تصورا هذه الحساسية ذرائع انفصال حضرموت لم تعد حديثة العهد بل من  عام ١٩٦٩م . حسب ما ورد في شهادة  القيادي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا التفوق والاميتاز عبدالله فرحان
مبارك عقد القران يا مروان
وفيات
مكتب الشباب والرياضة بعدن ينعي الفقيد اسامه الماس
وفاة الوكيل أسامة الماس في موسكو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017