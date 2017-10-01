الرقيبي يلتقي مديري إدارات التربية للوقوف أمام جملة من القضايا الهامة

التقى الأخ محمد عبد الرقيب عبد الرحمن مدير مكتب التربية والتعليم- عدن مديري إدارات التربية في مكتب التربية والتعليم بحضور الأخ حسين بافخسوس رئيس شعبة التعليم العام والاخت مايسة عشيش رئيسة شعبة التدريب والتأهيل.

و استهل الرقيبي اللقاء بكلمة توجيهية حث فيها الحاضرين على أهمية الانضباط الوظيفي وكذا تحديد القوى الوظيفية في كل مديرية والوقوف جميعا بروح الفريق العملي الواحد تجاه المستجدات الراهنة والتي تسعى لإعاقة العملية التعليمية والتربوية وبين أن هذه مسؤولية الجميع.

كما استمع لجملة من شكاوى وهموم الإدارات التربوية وماهي الآراء والمقترحات الهادفة إلى تفعيل عمل الإدارات وكذا الانضباط الوظيفي.

وخرج اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات والتكليفات للوقوف أمام المستجدات الراهنة في بعض المديريات كمديريات الشيخ عثمان والمنصورة والتواهي وما حدث في بعض مدارسها من حالة إغلاق لأسباب متعددة وتم تكليف فريق مكون من شعبة التعليم العام وإدارة التعليم العام وإدارة الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بهدف معالجة أشكالية إغلاق مدرسة المصموم وتمنع وثانوية حامد خليفة والعمل على فتح تلك المدارس ومعالجة أسباب الإخلال التي أدت إلى إغلاقها. .أو عامل إعادة تأهيلها من عدمه حسب افادة ونزول اللجنة المكلفة.

* من عبد الفتاح العودي