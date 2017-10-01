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قيادي في الحراك الجنوبي : بن دغر سياسي ذكي أمام غبائنا المستفحل

الأحد 01 أكتوبر 2017 04:19 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب ان رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر رجل سياسي إذا ما قورن بغباء بعض القيادات الجنوبية التي قال ان غبائها صار حالة مستفحلة .

وكان باثواب يعلق على تطورات الأحداث في الجنوب واقامة الحكومة الشرعية لفعالية جماهيرية لها بابين في ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وقال باثواب :" ماحصل في ابين اليوم درس لنا جمعيا ..ونعي جيدا ان لغة الاستحواذ والإقصاء سبب رئيسي لتمزقنا وفشلنا

بن دغر سياسي ذكي امام غبائنا المستفحل ..وأبين ليست محافظة عادية بل بوابة نصر الجنوب.


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