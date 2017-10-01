بالصور:التظاهرة المناوئة لزيارة بن دغر إلى ابين
الأحد 01 أكتوبر 2017 01:45 مساءً
ابين (عدن الغد)خاص:
ابين (عدن الغد)خاص:
شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين صباح اليوم تظاهرة حاشدة رفضاً لقدوم رئيس الوزراء بن دغرإلى المحافظة للاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر.
وشارك في المظاهرة المئات من انصار الحراك الجنوبي في المدينة وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس الوزراء.
وتنشر صحيفة عدن الغد هنا ابرز الصور للتظاهرة :
تعليقات القراء
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[1] شكرا اهلنا بابين
الأحد 01 أكتوبر 2017
- ابن الغيل - | جدة
من حقكم ان تدافعوا عن حريتكم وقضيتكم بالوسائل المشروعة الحضارية لتبلغوا للعالم اجمع رفضكم لهذا الشخص الذي يعمل ليلا نهارا لاغتيال قضيتكم الله معكم يسقط بن دغر وعاش الجنوب حرا
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[2] حياكم الله يا أهل أبين.. يا أوعى ناس في الجنوب
الأحد 01 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
حياكم الله يا أهل أبين، يا أوعى ناس في الجنوب.. نعم محافظة أبين فيها أكثر الناس وعياً في الجنوب، يعرفون تماماً مصلحة شعبهم الجنوبي، ويعرفون من هو صديقهم ومن هو عدوهم، ولا ينخدعوا بالكلام المخمكلي الفارغ من أي مضمون، ولذلك نعرضت محافظة أبين للكثير من المظالم والجرائم علي يد رجال سلطة الإحتلال اليمني، رغم أن أبين هي محافظة الرؤساء الجنوبيين، ولم تنل منهم إلا الظلم والتهميش والتهجير والتشريد.. والآن الرئيس من أبين ووزير الداخلية منها والكثير من رجال السلطة من أبين، فماذا إستفادت أبين من ذلك، لا مزارعها الخصبة عادت وقامت من جديد، ولا عاد للعمل مركز الأبحاث الزراعية بالكود الذي كان أشهر مركز بحوث في الشرق الأوسط كله.. أبين المحافظة الجنوبية الوحيدة التي قابلت بن دغر بما يجب أن يقابله به الشعب الجنوبي.. حياكم الله يا أهل أبين، يا أوعى ناس في الجنوب.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها