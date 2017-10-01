وزارة الإعلام تدعو الصحف الصادرة بعدن لمراجعتها
الأحد 01 أكتوبر 2017 12:08 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعت وزارة الإعلام اليمنية كافة الصحف الصادرة بعدن إلى مراجعتها مجددا لاستيفاء الشروط الخاصة بالاصدار .
وجاء ذلك عبر إعلان نشرته الوزارة بصحيفة 14 اكتوبر الحكومية وقالت انه يجب مراجعة مكتب وكيل وزارة الإعلام في عدن عرفات مدابش.
وحددت الوزارة اسبوعا لرؤساء تحرير الصحف للحضور .
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