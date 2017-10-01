تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بعدن

تفشت خلال الأشهر الماضية ظاهرة تعاطي المخدرات في مدينة عدن خلال الأشهر الماضية بصورة لم يسبق لها مثيل.

وعلى نطاق واسع باتت هذه التجارة تمارس بشكل شبه علني في ظل غياب إي دور حقيقي للسلطات .

وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان الكثير من الاكشاك التي تبيع السجائر والشمة باتت تبيع اقراص مخدرة بصورة شبه علنية .

وتسبب تعاطي المخدرات بهذا الشكل بتزايد عدد الجرائم منها قضايا الاغتصاب والقتل والسرقة .

وتقصت صحيفة "عدن الغد" طرق دخول المخدرات إلى عدن حيث تبين عقب تحقيق موسع اجرته الصحيفة وتنشره قريبا ان المخدرات تدخل المدينة عن طريق عملية تهريب منظمة تتم في السواحل الغربية لمنطقة باب المندب .

وقالت مصادر مطلعة ان قوارب محملة بالمخدرات واقراص الهلوسة تدخل المدينة عبر البحر وبتورط جهات كثيرة .

وتوصلت الصحيفة إلى ان عملية تهريب المخدرات إلى عدن تتم بطريقة شبه منظمة وبتواطئ كبير من قبل جهات متعددة .

وبات بالإمكان لاي شخص ان يقوم بشراء مايريده من مخدرات وسط الشيخ عثمان وتحديدا بالقرب من محطة الهاشمي حيث يقوم عدد من الأشخاص بترويج هذه المخدرات بشكل علني .

وفي احياء فقيرة باتت الاكشاك التي تبيع الشمة والتنبل وغيرها مركزا للبيع .

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