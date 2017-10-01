بن دغر يزور أبين واحتفال جماهيري بذكرى سبتمبر بمشاركة الالاف

صورة من الفعالية يوم الاحد -عدن الغد

وصل رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر صباح يوم الأحد إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين للمشاركة باحتفال جماهيري بذكرى ثورة سبتمبر.

وشارك الآلاف في الاحتفال الذي اقيم بملعب نادي الوحدة بزنجبار .

والقيت في الاحتفال الجماهيري عدد من الكلمات التي تحدثت عن ثورة 26 سبتمبر.

وقدمت في الاحتفال عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

والقى بن دغر كلمة في الاحتفال إضافة إلى عدد من المسؤولين .

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