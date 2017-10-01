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قتلى من الميليشيات في صرواح.. والشرعية تسيطر على موقع بالجوف

الأحد 01 أكتوبر 2017 08:14 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

تسبب انفجار لغم زرعته الميليشيات في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في مقتل وإصابة عدد من عناصرها، فيما أكد الجيش الوطني سيطرة قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي، على ثكنة عسكرية للميليشيات بمحافظة الجوف، في حين كشف مصرع مسؤول التجنيد التابع للميليشيات في مواجهات جبهة حرض الحدودية، شمالي محافظة حجة. 

 


وأفاد موقع «سبتمبر نت»، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، «أن لغماً أرضياً زرعته الميليشيات قبيل فرارها من مواقع حررها الجيش الوطني بصرواح، أمس الأول الجمعة، تسبب في مقتل اثنين من عناصرها المتسللين وإصابة ثلاثة آخرين». 

 


وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي شنّت ثلاث غارات استهدفت مواقع تمركز الميليشيات غربي صرواح، ودمرت آليات عسكرية للميليشيات ومواقع كانت تتمركز فيها. وشنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مدفعياً استهدف مواقع الميليشيات بصرواح، فيما كانت قوات الجيش الوطني قد حققت تقدماً ميدانياً في قلب وميمنة منطقة هيلان الجبلية. 
وأكد الجيش الوطني أن قواته سيطرت، بمعية المقاومة الشعبية، وبإسناد من قوات التحالف العربي على موقع الغريميل العسكري، وأحرزت تقدماً تحت غطاء مقاتلات التحالف العربي، شمالي منطقة اليتمة، شمال شرقي مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف. 

 


وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش الوطني اليمني، أن محمد علي حسن حاج، مسؤول التجنيد التابع للميليشيات، لقي مصرعه مع مجموعة من عناصر الميليشيات في مواجهات جبهة حرض الحدودية شمالي محافظة حجة، أمس الأول الجمعة. 

 


ونقل موقع الجيش «سبتمر نت»، عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مخزناً للذخيرة تابعاً للحوثيين وقوات صالح غربي مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدميره، في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة ذراع السلم غربي مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية، من بينها دورية وأسلحة متنوعة.


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