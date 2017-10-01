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تخريج دفعتين عسكريتين في عدن وحضرموت

الأحد 01 أكتوبر 2017 08:12 صباحاً
( عدن الغد ) الخليج :

تخرجت دفعتان عسكريتان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومحافظة حضرموت، شرقي البلاد، وذلك استعداداً لتولي عدد من المهام الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من الجماعات المسلحة الإرهابية من جهة، وميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، من جهة أخرى. 

 


وفي عدن احتفت قوات اللواء الأول دعم وإسناد، بتخرج الكتيبة الثالثة (صاعقة)، بحضور عدد من قيادة قوات التحالف العربي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن العُمري، وعدد من القيادات والشخصيات العسكرية، واستعرض الخريجون العديد من المهارات والفنون القتالية والعسكرية التي تلقّوها خلال فترة التدريب، والتي نالت استحسان الحاضرين، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية على الضباط المدرّبين وأوائل الخريجين. 

 


وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، باللواء الأول دعم وإسناد، الذي وصفه ب«حديث النشأة وكثير الإنجازات»، كما حيّا قيادته وأفراده على كل الانتصارات التي حققوها ولا زالوا، ضد عناصر التطرف والإرهاب في مختلف المحافظات المحررة. 
من جانبه نوّه قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن العُمري، بالعرض القتالي الرائع الذي قدمه خريجو «كتيبة الصاعقة». وقال: «نفتخر بتخرج مثل هذه الكتائب العسكرية التي تعتبر ثمرة ونتيجة للجهود والدعم من جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادة قوات التحالف العربي». 

 


وأضاف أن الانتصارات التي يحققها اللواء الأول دعم وإسناد، بقيادة العميد منير اليافعي أبو اليمامة، ضد عناصر الإرهاب في مختلف المحافظات الجنوبية، هي محل فخر واعتزاز لكل وطني شريف.
وفي حضرموت احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقرها مدينة المكلا، بتخرج دفعة جديدة من قوات النخبة الحضرمية. وتخلّل الحفل تقديم الخريجين لعرض عسكري جسد المستوى والتميز الذي وصلوا إليه، من القدرة والكفاءة في المجال العسكري، وجرى الاحتفال بحضور هيئة الأركان، وقادة الألوية والاستخبارات، وعدد من الضباط والعسكريين بالمنطقة العسكرية الثانية. 

 


وأشاد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بقوات التحالف العربي الداعمة والمساندة لتخريج هذه الدفعة، من خلال تقديمها لمختلف أنواع وأشكال الدعم من الإمكانيات والتجهيزات العسكرية واللوجستية. 
وقال اللواء الركن البحسني: «إن القوة المتخرجة وأفرادها، أكدوا الاستعداد الكامل والجاهزية القتالية لتطبيق التعليمات والتدريبات التي تلقّوها، وذلك من خلال وصولهم إلى درجة كبيرة من الاحترافية القتالية، التي تعطي استجابة فعلية وملموسة لتطلعات المواطنين في حضرموت الخير والعطاء».


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