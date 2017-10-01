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«الشرعية» تسيطر على 3 مواقع قرب صنعاء

بن دغر خلال استقباله وكلاء وأعضاء السلطة المحلية بمحافظة شبوة | البيان
الأحد 01 أكتوبر 2017 08:11 صباحاً
( عدن الغد ) البيان :

تمكّنت قوات الشرعية من السيطرة على ثلاثة مواقع قرب صنعاء، فيما كبّد الجيش الوطني الانقلابيين خسائر فادحة في صعدة. ولقي عشرات الانقلابيين مصرعهم في صعدة، إذ ذكرت مصادر عسكرية في العمليات المشتركة شمال صعدة، بأنّ مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة آل صبحان وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ووفق المصادر فإنّ العشرات من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح آخرون، كما تمّ تدمير مخزن أسلحة وعدد من مدافع الهاون للميليشيا بالقرب من جبل سبحطل. وقالت المصادر، إنّ مقاتلات التحالف كثفت غاراتها على مواقع ومخابئ الانقلابين بعد رصد تحركات، وتجمعات لهم في المنطقة الواقعة بين الحدود اليمنية مع السعودية.

 

 

إلى ذلك، حقّقت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف في مأرب، تقدماً ميدانياً في جبهة هيلان بمديرية صرواح بين محافظتي مأرب وصنعاء، إذ سيطرت على ثلاثة مواقع جديدة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة، أنّ قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً تمكنت من خلاله من تحرير ثلاثة مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الميليشيات، كما تمكنت من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة. وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيا وفرار آخرين.

 

استهداف انقلابيين

وفي محافظة شبوة، نفّذت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع الميليشيا الانقلابية في مديرية عسيلان، مستهدفة مواقع وتجمعات الميليشيا في حيد بن عقيل غرب المديرية. ووفق مصادر عسكرية استهدفت الغارات مواقع الميليشيا في هجر كحلان غرب المديرية عسيلان، وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الميليشيا الانقلابية لم يتسنَ معرفة حجمها.

ونقل موقع الجيش «سبتمر نت»، عن مصادر ميدانية قولها، إنّ مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مخزناً للذخيرة تابع للحوثيين وقوات صالح غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدميره، في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للميليشيا الانقلابية في منطقة ذراع السلم غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية من بينها دورية وأسلحة متنوعة.

 

غارات في الجوف

في الأثناء، نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتمركزات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح شرق محافظة الجوف. وذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة في تصريحات لـ «البيان»، أن مقاتلات التحالف دمّرت مستودعاً للأسلحة تابعاً للميليشيا في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف. مقتل انقلابيين

كما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 18 انقلابياً في غارات لمقاتلات التحالف غرب تعز. وقالت الوزارة إنّ 18 من عناصر الميليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في جبهة الهاملي غرب تعز في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستنفدت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهة الساحل.

 

 

تثمين جهود

سياسياً، أكّد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة، ودورها الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد وثروات.

وأشاد بن دغر خلال لقائه أمس في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من وكلاء وأعضاء السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بجهود السلطة المحلية وأبطال الجيش الوطني في استكمال عملية تحرير المحافظة وتثبيت دعائم الدولة، مشدداً على مضاعفة الجهود لاستعادة الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.


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