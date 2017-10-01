التحالف يدمر تعزيزات الانقلابيين شرق صنعاء

أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي يوم (السبت) مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات في قصف للتحالف العربي على مواقعهم في شرق العاصمة.

وأفاد الشندقي بأن طيران التحالف العربي قصف مساء يوم (السبت) مواقع المليشيات في نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بالتزامن مع قصف عنيف شنته مدفعية الجيش الوطني على جبل قرن الذياب وجبال سد ضبوعة والعقران ومواقع أخرى، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من الميليشيات وتدمير عيارات ثلاثة وعشرين وأربعة عشر، حيث استمرالقصف إلى ساعات الليل الأولى.

ويأتي هذا القصف في ظل استعدادات الجيش الوطني لمعركة الحسم وتحرير ما تبقى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.