وفاة مريض يمني عقب احتجازه تعسفيا بمطار الملكة عليا بالاردن
السبت 30 سبتمبر 2017 10:44 مساءً
عمان((عدن الغد) خاص:
عمان((عدن الغد) خاص:
توفي يوم السبت مريض يمني كان في طريقه الى الاردن لتلقي العلاج عقب احتجازه من قبل سلطات الامن الاردنية تعسفيا .
وقالت مصادر حقوقية لصحيفة "عدن الغد" ان مريض يمني ويدعى "مؤيد علي العثمان" احتجز قبل يومين في مطار الملكة عليا بالاردن دونما اسباب ليتوفي يوم السبت .
واشارت المصادر الى ان العثمان يعاني عدد من الامراض وكان في طريقه الى الهند حينما تم ايقافه.
وتوفي العثمان داخل مركز الاحتجاز الاردني .
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