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وفاة مريض يمني عقب احتجازه تعسفيا بمطار الملكة عليا بالاردن

السبت 30 سبتمبر 2017 10:44 مساءً
عمان((عدن الغد) خاص:

توفي يوم السبت مريض يمني كان في طريقه الى الاردن لتلقي العلاج عقب احتجازه من قبل سلطات الامن الاردنية تعسفيا .

وقالت مصادر حقوقية لصحيفة "عدن الغد" ان مريض يمني ويدعى "مؤيد علي العثمان"  احتجز قبل يومين في مطار الملكة عليا بالاردن دونما اسباب ليتوفي يوم السبت .

واشارت المصادر الى ان العثمان يعاني عدد من الامراض وكان في طريقه الى الهند حينما تم ايقافه.

وتوفي العثمان داخل مركز الاحتجاز الاردني .


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وفاة مريض يمني عقب احتجازه تعسفيا بمطار الملكة عليا بالاردن
توفي يوم السبت مريض يمني كان في طريقه الى الاردن لتلقي العلاج عقب احتجازه من قبل سلطات الامن الاردنية تعسفيا . وقالت مصادر حقوقية لصحيفة "عدن الغد" ان مريض يمني ويدعى
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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