الجعدني: "نضال فارع" ليس من مؤسسي النقابة وليس لديه اي صفه او منصب في النقابة

نفى رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخورمكسر عدن الأستاذ حسين الجعدني صلة نضال محمد عبدالله فارع بانه من مؤسسي النقابة .

وقال الجعدني في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان نضال محمد عبدالله فارع ليس من مؤسسي النقابة وانه ليس لديه اي صفه او منصب في النقابة، وانما كان عضو سابق في احدى مدارس التواهي، وقد تم الغاء عضويته من قبل رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمديرية التواهي الاستاذ ياسر فرحان .

وأضاف الجعدني : كما وقد ابلغنا نائبه رئيس نقابة التواهي الاستاذ سعيد عبداللطيف بذلك والذي بدوره أكد لنا بانه ليس له اي صفة بالنقابة المنتخبه .

وتابع الجعدني قائلاً : لقد ابلغنا بالغاء عضويته ولهذا نريد من موقعكم الموقر بأن لا يسمح لاشخاص التحدث باسم النقابة دون الرجوع الينا .

واختتم الجعدني قائلاً :" بصفتي رئيس نقابة خورمكسر ممثل النقابة العامة ونيابةً عن رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الاستاذ قائد الجعدي نرجوا الالتزام والرجوع للنقابة قبل النشر .

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