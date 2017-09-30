في فضيحة جديدة للشرعية.. .سفير يمني في اوروبا يقدم نفسه باسم وعلم الجمهورية العربية اليمنية

في فضيحة جديدة تمثل "صفعة للشرعية" ووزارة الخارجية فيها قدم سفير يمني في اوروبا نفسه لمجلة دبلوماسية رسمية في النمسا باسم سفير الجمهورية العربية اليمنية وتحت علمها.

وكشفت مصادر إعلامية أن السفير اليمني في النمسا قدم نفسه للمجلة الدبلوماسية الرسمية في البلاد كسفيرا للجمهورية العربية اليمنية (الشمال قبل الوحدة) ونشرت صورته مقرونة بعلمها دون العلم اليمني.

ونشرت المجلة النمساوية في برتوكول عن السفراء صورة للسفير اليمني معرفة بأنه سفيرا للجمهورية العربية اليمنية.

المصادر ذاتها أكدت أن السفير ذاته يرفض فيه التعامل والاعتراف بنائبه الجنوبي والرجل الثاني في البعثة اليمنية بالنمسا ويصر بكل تعنت وتعال على رفض الاعتراف به وتسليمه أي مهام بالبعثة عند سفره او غيابه عن العمل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.

