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مقاتلات التحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة وآليات للحوثيين في اليمن

السبت 30 سبتمبر 2017 07:20 مساءً
( عدن الغد ) متابعات :

شنت مقاتلات “التحالف العربي” السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت آليات ومخزن أسلحة ومواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمحافظة شبوة شرق صنعاء.

 

ونقل موقع الجيش اليمني “سبتمر نت”، عن مصادر ميدانية قولها: إن “مقاتلات التحالف العربي استهدفت مخزنًا للذخيرة تابعًا للحوثيين وقوات صالح، غرب مديرية عسيلان ما أدى إلى تدميره”.

في حين استهدفت غارات أخرى تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في منطقة ذراع السلم غرب مديرية عسيلان، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة متنوعة.

 

وشنت مقاتلات “التحالف” غارة استهدفت مواقع للحوثيين، حسب المصادر ذاتها، في منطقة هجر كحلان غرب عسيلان، دون معرفة خسائر الميليشيا في هذه الغارة.

 

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام تشن قوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي وأتباع صالح، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد.


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