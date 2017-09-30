رئيس الوزراء يشيد بالتضحيات الكبيرة للجيش الوطني

أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ذوداً عن حياض الوطن واستعادة الدولة والشرعية بعزة وإباء.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم بعدد من القيادات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بسير المعارك في خطوط التماس.



واطلع رئيس الوزراء على تقارير موجزة عن الأوضاع الأمنية التي تشهدها مختلف المحافظات المحررة، مشيداً مستوى التطور الأمني الملحوظ التي تشهده مختلف المديريات، مؤكداً على مضاعفة الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة للمواطن.



كما حث رئيس الوزراء القادة العسكريين والأمنيين على ضرورة وحدة الصف الوطني والإلتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمواجهة الإنقلاب واستعادة الدولة والمضي بخطى واثقة نحو تأسيس يمن اتحادي جديد يتطلع إليه كل أبناء اليمن.



مشيراً إلى أن عجلة التنمية قد بدأت في انشاء عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها مؤخراً ووضع حجر الاساس لها وهو ما سيساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات.



من جهتهم جدد القادة العسكريين والأمنيين عزمهم على مواصلة الدفاع عن الوطن والشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية وهزيمة الانقلاب ومواصلة الجهود الرامية لبناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية.



حضر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن ناصر بارويس، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ومدير دائرة الاستخبارات اللواء جغمان الجنيدي.، ومدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي.





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