اختيار المهندس المصعبي رئيساً للجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الوطني

اختارت اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي الوطني المهندس علي المصعبي رئيساً للجنة، حيث جاء ذلك في بلاغاً صحفياً تحصلت عليه (عدن الغد) .

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات اللجنة الفنية كفريق فني يعد للقاء التشاوري للحراك الجنوبي عقدت اللجنة الفنية (الفريق الفني ) اجتماعها اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017 وتم التوافق على جمله من القرارات ومنها تنظيم اعمال اللجنة الفنية واقرار مسودة الاسس والضوابط لعملها وكذلك مسودة فكرة المبادرة للتشاور المزمع التواصل مع كافة المكونات والفعاليات الجنوبية بحراك شعب الجنوب مع ومجمل الطيف المؤمن بإرادة شعب الجنوب .

وناقشت اللجنة جملة من اليات تنظيم عملها وتم اقرار هيئة رئاسة للفريق واختيار المهندس علي المصعبي رئيسا للجنة ونيابة كلا من الدكتورة / سلوى مبار، والأستاذ / احمد سالم فضل، والمناضل / سالم منصور دافق الجرادي .

هذا وستعلن اللجنة في اجتماعات لاحقه عن مشروعها والوثائق التي بالإمكان ان تساهم في تحقيق الغاية من المشاركة في اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي بمختلف قواه وكذلك الكفاءات المكلفة في اللجنة بالعمل وفق فرق العمل التي ستعلن في الاجتماعات القادمة .

صادر عن :

اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي

السبت 30 سبتمبر 2017 م