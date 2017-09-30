تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

أكد السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف أنه تم تحويل 17 مليون دولار مستحقات الطلاب المبتعثين والرسوم الدراسية للربع الثاني من 2017م في جميع دول الابتعاث دون استثناء.

وأوضح الشريف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين والرسوم الدراسية بعد استكمال ومراجعة الكشوفات الخاصة بالطلاب من قبل وزارة التعليم العالي والملحقيات الثقافية في دول الابتعاث وتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق واستحداث نظام آلي جديد يسهل من وصول المستحقات للطلاب الدارسين.

و ابتداءً من يوم غدا الاحد سيتم ارسال جميع المستحقات وبدء الصرف حال وصولها.. مشيداً بالطلاب المبتعثين الذين تحملوا هذه الظروف الصعبة التي تسبب بها مليشيات الحوثي وصالح ونهبت الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة المقدرة 5،2 مليار دولار وتسخيرها لصالح ما يمسى المجهود الحربي.