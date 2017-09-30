نائب مدير أمن عدن يستقبل فريق العمل الأممي ويناقش امكانية فتح مكتب لمبعوث الأمين العام لليمن

استقبل نائب مدير أمن عدن العقيد ابوبكر جبر وفداً من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن صباح اليوم السبت ، وناقش الوفد إمكانية فتح مكتباً لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن.

كما بحث الوفد الزائر الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والسبل الكفيلة لفتح مكتب لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بالعاصمة المؤقتة عدن , وتقدير أوجه المخاطر المترتبة على ذلك وإمكانية تجاوزها .

كما ناقش الفريق الأممي الزائر أوجه التنسيق والتعاون مع أدارة أمن عدن أثناء مرحلة المسح الاستكشافية الحالية وتحديد المتطلبات الأمنية اللازمة للمرحلة القادمة أثناء فتح المكتب السياسي والبدء بإجراءات التشغيل وقيامه بوظائفه .

وفي اللقاء رحب العقيد جبر بفريق العمل الأممي المكون من السيدة حواء الطيب / نائب مدير قسم الارتباط السياسي (رئيس الوفد)، والسيد / محمد حيدر - مسئول أمني، والسيد / انطون ابو عاقلة – (مسئول إداري)، والسيد / محمد سليمان خاطر – مستشار سياسي (عضو)، وعبر العقيد جبر عن سعادة بهذه الزيارة وأبدى العقيد جبر استعداد إدارة أمن عدن الكامل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل الفريق الأممي وتقديم كل التسهيلات اللازمة وتوفير الإمكانيات المتاحة لافتتاح المكتب السياسي للمبعوث الأممي بالعاصمة المؤقتة عدن , وتوفير الحماية اللازمة للفريق الأممي والمكتب لاحقا , لما من شأنه توفير البيئة والأجواء لممارسة وظائفه لما من شأنه تحقيق السلام باليمن .

ومن جانبه، عبر وفد مكتب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ. عن ارتياحه الشديد لحفاوة الاستقبال والترحاب وكرم الضيافة التي لقيهما خلال الزيارة , مشيدا بمدى التعاون والتنسيق الكامل التي أبدته وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها مع الفريق الأممي , في تذليل كافة الصعوبات وتوفير الحماية اللازمة لفريق العمل الأممي , حتى تحقيق مهمته المرسل لأجلها .

الجدير بالذكر أن فريق العمل الأممي قد ألتقى في وقت سابق باللواء/علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية وجرى مناقشة ذات الموضوع .