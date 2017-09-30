بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي

قال نائب الرئيس السابق خالد بحاح أن الدعوات الرسمية الصادرة من شخصيات في الحكومة الشرعية بدمج قوات غير مرعوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي.

وكتب بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التصريحات الرسمية النزقه بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن "المجلس العسكري الجنوبي"، مضيفا أن ذلك سيؤدي الى هروب ما تبقى من شرعية مهترئة.

وكان رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر قد كشف عن توجه حكومته الى دمج القوات في المحافظات المحررة.

وقوبلت تصريح رئيس الحكومة بحالة من الرفض الشعبي في الجنوب.

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