مسئول بوزارة الدفاع : اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة

قال مسئول بوزارة الدفاع اليمنية بعدن ان اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة.

وعلق "علي منصور احمد" وهو المسئول بدائرة التوجيه المعنوي بعدن ورئيس تحرير صحيفة الجيش الصادرة من عدن على الجدل السياسي الأخير مؤكدا ان التاريخ حقائق ووقائع لا تمحى ولا تنسى..اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة مهما كذبتم .. ولا يجمع بينهما سوى ثقافة الكذب والتزييف .

وأضاف قائلا :" ولن تفلحوا بطمس التاريخ ولو احتفلتم بسبتمبر على سطح المريخ وباكتوبر على سطح زحل!

اتعظوا من دروس التاريخ والامبراطوريات العملاقة التي بنيت وتمددت على ثقافة الحرب والكذب والتزييف والاطماع التوسعية، برغم انها عاشت لمئات السنين .. كيف كانت نهايتها.. وكيف زالت عن الوجود والتاريخ!

وانظروا حالكم اليوم وما وصلتم اليه من دمار وخراب .. لان من يصنع الوهم لن يحصد الا السراب!؟

المزيد في أخبار وتقارير عبدالصمد : الحرب الأخيرة بين بحاح وبن دغر هدفها من سيخلف هادي؟ قال السياسي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" ان الحرب الكلامية الأخيرة بين طرفين سياسيين يمثلهما بن دغر وبحاح هدفها تقديم كل طرف نفسه بديلا للرئيس هادي. وقال بحاح: الدعوات لدمج قوات غير مرغوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي قال نائب الرئيس السابق خالد بحاح أن الدعوات الرسمية الصادرة من شخصيات في الحكومة الشرعية بدمج قوات غير مرعوبة قد تسرع لإعلان المجلس العسكري الجنوبي. وكتب بحاح على المصفري: البعض فتحوا دكاكين لهم عبر مشروع استقلال الجنوب قال القيادي الجنوبي البارز على نعمان المصفري ان بعض القيادات الجنوبية باتت تتاجر بشعارات استقلال الجنوب خدمة لمصالحها الخاصة . وكان " المصفري" يعلق على الوضع

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