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أخبار وتقارير

مسئول بوزارة الدفاع : اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة

السبت 30 سبتمبر 2017 02:00 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مسئول بوزارة الدفاع اليمنية بعدن ان اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة.

وعلق "علي منصور احمد" وهو المسئول بدائرة التوجيه المعنوي بعدن ورئيس تحرير صحيفة الجيش الصادرة من عدن على الجدل السياسي الأخير مؤكدا ان التاريخ حقائق ووقائع لا تمحى ولا تنسى..اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة مهما كذبتم .. ولا يجمع بينهما سوى ثقافة الكذب والتزييف .

وأضاف قائلا :" ولن تفلحوا بطمس التاريخ ولو احتفلتم بسبتمبر على سطح المريخ وباكتوبر على سطح زحل!

اتعظوا من دروس التاريخ والامبراطوريات العملاقة التي بنيت وتمددت على ثقافة الحرب والكذب والتزييف والاطماع التوسعية، برغم انها عاشت لمئات السنين .. كيف كانت نهايتها.. وكيف زالت عن الوجود والتاريخ!

وانظروا حالكم اليوم وما وصلتم اليه من دمار وخراب .. لان من يصنع الوهم لن يحصد الا السراب!؟


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تعليقات القراء
279962
[1] لن تعجبهم الحقيقه مهما قلت و مهما فعلت ..مبدأهم الجوبلي النازي العفاشي الأصيل اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ولهذا سيكذبوك مرارا وتكرارا حتى يصدقهم الناس ويجعلوك حتى أنت تصدق كذبهم ..
السبت 30 سبتمبر 2017
لن تعجبهم الحقيقه مهما قلت و مهما فعلت ..مبدأهم الجوبلي النازي العفاشي الأصيل اكذب ثم اكذب ثم اكذب ح | لن تعجبهم الحقيقه مهما قلت و مهما فعلت ..مبدأهم ال
لن تعجبهم الحقيقه مهما قلت و مهما فعلت ..مبدأهم الجوبلي النازي العفاشي الأصيل اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ولهذا سيكذبوك مرارا وتكرارا حتى يصدقهم الناس ويجعلوك حتى أنت تصدق كذبهم ..

279962
[2] صدقت ولكن ربنا يستر عليك
السبت 30 سبتمبر 2017
مهند | الغناء
الحقيقة لا يقولها الا الصادق اما الكاذب عمره لا يقول الحقيقة ولا يتقبلها وهناك امثال بن دغر وغيره الكثير ربنا يبارك في امثالك ولكن خوفي عليك بكره تفقد منصبك

279962
[3] وكيف نتصرف بالاحاديث الشريفه
السبت 30 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
فهي تقول اننا أمُه واحده من شرق اسيا لجنوب افريقيا وهي تقول اننا أُمة واحده والارض ارض الله سبحانه وتعالى هذا الكلام رد لقولك اننا لسنا أمة ووطن واحد وانت بذلك تتعارض مع الشريعه والعياذ بالله..ثانيا هل انت مؤرخ ؟ هل انت خبير سلالات؟ هل انت عالم دين؟ هل انت يمني؟ ومن كلامك كان ردك بلا على الاسئله..اذا من انت هل انت جعبري؟ هل انت بعطوطي؟ هل انت فانوسي؟ ومن خلال ردودك فردك هو نعم على الاسئله.فليش نستغرب من هكذا خبر بل ليش وضعوا كلامك بركن اختيار محرر هل لاهميتك ؟لااعتقد .طيب هل للسخريه بك ؟اعتقد..ولذا أقرن كلامك بافعال واستقيل من جيش وزارة الدفاع اليمنيه ..فهي امبراطوريه عملاقه اكبر من حجمك..



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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