مسئول بوزارة الدفاع : اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئول بوزارة الدفاع اليمنية بعدن ان اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة.
وعلق "علي منصور احمد" وهو المسئول بدائرة التوجيه المعنوي بعدن ورئيس تحرير صحيفة الجيش الصادرة من عدن على الجدل السياسي الأخير مؤكدا ان التاريخ حقائق ووقائع لا تمحى ولا تنسى..اليمن شمالا او جنوبا ليس وطن واحد ولا امة واحدة ولا ثورة واحدة مهما كذبتم .. ولا يجمع بينهما سوى ثقافة الكذب والتزييف .
وأضاف قائلا :" ولن تفلحوا بطمس التاريخ ولو احتفلتم بسبتمبر على سطح المريخ وباكتوبر على سطح زحل!
اتعظوا من دروس التاريخ والامبراطوريات العملاقة التي بنيت وتمددت على ثقافة الحرب والكذب والتزييف والاطماع التوسعية، برغم انها عاشت لمئات السنين .. كيف كانت نهايتها.. وكيف زالت عن الوجود والتاريخ!
وانظروا حالكم اليوم وما وصلتم اليه من دمار وخراب .. لان من يصنع الوهم لن يحصد الا السراب!؟
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