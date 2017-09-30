الأحمدي: دمج التشكيلات الأمنية تحت جهة موحدة مطلب لكل من يفكر بمصلحة الجنوب
علي سعيد الأحمدي
السبت 30 سبتمبر 2017 12:45 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال القيادي بالمقاومة الجنوبية علي سعيد الأحمدي أن محاولات نفي المناطقية عن التشكيلات الأمنية المختلفة في الجنوب لايمكن أن تغير شيئاً من هذه الحقيقة.
وأضاف الأحمدي وهو الناطق الرسمي باسم المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن أن ذلك لن يقود لحل يمكن أن ينزع فتيل التوتر الموجود.
وأكد الأحمدي أن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لإيجاد الحل ولا يعني ورود أي حل ممن نختلف معه او لا نحبه أن هذا الأمر يُرفض بالكلية ويهاجم صاحبه ويخون.
واشار الأحمدي الى أن دمج هذه التشكيلات تحت جهة أمنية موحدة وتحت مؤسسات وأجهزة تخضع للدولة مباشرة هو مطلب لكل من يفكر بمصلحة الجنوب.
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