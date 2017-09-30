قال القيادي بالمقاومة الجنوبية علي سعيد الأحمدي أن محاولات نفي المناطقية عن التشكيلات الأمنية المختلفة في الجنوب لايمكن أن تغير شيئاً من هذه الحقيقة.

وأضاف الأحمدي وهو الناطق الرسمي باسم المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن أن ذلك لن يقود لحل يمكن أن ينزع فتيل التوتر الموجود.

وأكد الأحمدي أن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لإيجاد الحل ولا يعني ورود أي حل ممن نختلف معه او لا نحبه أن هذا الأمر يُرفض بالكلية ويهاجم صاحبه ويخون.

واشار الأحمدي الى أن دمج هذه التشكيلات تحت جهة أمنية موحدة وتحت مؤسسات وأجهزة تخضع للدولة مباشرة هو مطلب لكل من يفكر بمصلحة الجنوب.





المزيد في أخبار وتقارير قيادي حوثي يقتحم مكتب وزير الصحة ويصادر ختم الوزارة بصنعاء اقتحم القيادي الحوثي عبدالسلام المداني برفقة مسلحين من الجماعة مكتب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الدكتور محمد سالم بن حفيظ. وقالت مصادر في الوزارة أن الأحمدي: دمج التشكيلات الأمنية تحت جهة موحدة مطلب لكل من يفكر بمصلحة الجنوب قال القيادي بالمقاومة الجنوبية علي سعيد الأحمدي أن محاولات نفي المناطقية عن التشكيلات الأمنية المختلفة في الجنوب لايمكن أن تغير شيئاً من هذه الحقيقة. وأضاف الحوثيون يدفعون بتعزيزات جديدة صوب الوازعية المحاذية لجبهات الصبيحة دفعت مليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات كبيرة من الاسلحة والافراد إلى مديرية الوازعية المحاذية لمناطق الصبيحة. وأعلن الجيش والمقاومة الجنوبية من ابناء الصبيحة