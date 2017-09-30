دفعت مليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات كبيرة من الاسلحة والافراد إلى مديرية الوازعية المحاذية لمناطق الصبيحة.

وأعلن الجيش والمقاومة الجنوبية من ابناء الصبيحة المرابطون في تلك الجبهات الحدودية عن حالة التاهب والاستنفار في الجبهات الحدودية بمديرية المضاربة محافظة لحج

وقال العقيد احمد محمد الدودحي قائد جبهة المنصوره ان ابطالنا المرابطون في مواقع الشرف والكرامة لهم بالمرصاد واصابعهم قابضة على الزناد وفي اهب الاستعداد للتصدي لاي محاولة من المليشيات الحوثية بالتقدم صوب مناطقنا.

واردف العقيد الدودحي قائلا: ان مليشيات الحوثي وصالح تعيش في حالة هستيريا وتفقد كل يوم العشرات من مؤيديها وتعيش في النفس الاخير.

المزيد في أخبار وتقارير قيادي حوثي يقتحم مكتب وزير الصحة ويصادر ختم الوزارة بصنعاء اقتحم القيادي الحوثي عبدالسلام المداني برفقة مسلحين من الجماعة مكتب وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الدكتور محمد سالم بن حفيظ. وقالت مصادر في الوزارة أن الأحمدي: دمج التشكيلات الأمنية تحت جهة موحدة مطلب لكل من يفكر بمصلحة الجنوب قال القيادي بالمقاومة الجنوبية علي سعيد الأحمدي أن محاولات نفي المناطقية عن التشكيلات الأمنية المختلفة في الجنوب لايمكن أن تغير شيئاً من هذه الحقيقة. وأضاف الحوثيون يدفعون بتعزيزات جديدة صوب الوازعية المحاذية لجبهات الصبيحة دفعت مليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات كبيرة من الاسلحة والافراد إلى مديرية الوازعية المحاذية لمناطق الصبيحة. وأعلن الجيش والمقاومة الجنوبية من ابناء الصبيحة