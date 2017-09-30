حملة أمنية لمنع حمل السلاح بشبوة
السبت 30 سبتمبر 2017 11:50 صباحاً
عتق ((عدن الغد)) خاص:
عتق ((عدن الغد)) خاص:
بدأت قوات النخبة الشبوانية يوم السبت حملة أمنية لمنع حمل السلاح بمديريات عدة بالمحافظة كخطوة اولى .
وقال مسئولون في جهاز النخبة لصحيفة "عدن الغد" ان قوات النخبة بدأت الحملة لمنع السلاح في مديريات ميفعة ورضوم والرضوم وحبان كخطوة اولى على ان تشمل الحملة المديريات الأخرى لاحقا .
وهذا الاجراء هو الأول من نوعه في المحافظة التي دمرتها الثارات القبلية منذ عقود .
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