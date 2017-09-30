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أخبار وتقارير

حملة أمنية لمنع حمل السلاح بشبوة

السبت 30 سبتمبر 2017 11:50 صباحاً
عتق ((عدن الغد)) خاص:

بدأت قوات النخبة الشبوانية يوم السبت حملة أمنية لمنع حمل السلاح بمديريات عدة بالمحافظة كخطوة اولى .

وقال مسئولون في جهاز النخبة لصحيفة "عدن الغد" ان قوات النخبة بدأت الحملة لمنع السلاح في مديريات ميفعة ورضوم والرضوم وحبان كخطوة اولى على ان تشمل الحملة المديريات الأخرى لاحقا .

وهذا الاجراء هو الأول من نوعه في المحافظة التي دمرتها الثارات القبلية منذ عقود .


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حملة أمنية لمنع حمل السلاح بشبوة
بدأت قوات النخبة الشبوانية يوم السبت حملة أمنية لمنع حمل السلاح بمديريات عدة بالمحافظة كخطوة اولى . وقال مسئولون في جهاز النخبة لصحيفة "عدن الغد" ان قوات النخبة بدأت




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