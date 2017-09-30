توقف صرف الرواتب هم اضافي يضاف إلى الاعباء التي تواجه الناس

باتت مشكلة عدم انتظام صرف الرواتب هم اضافي يضاف إلى الاعباء التي تواجه الناس في عدن ومحافظات أخرى.

وقال موظفون حكوميون بقطاعات الجيش والأمن ان توقف صرف الرواتب وصرفها على فترات متباعدة سبب لهم حالة من الارباك بحياتهم اليومية .

وأشار الموظفون أنهم باتوا غير قادرين على سداد مديونياتهم بالإضافة إلى توفير مستلزمات الحياة اليومية .

وباتت بعض الأسر غير قادرة على إرسال ابنائها إلى الكليات أو الذهاب إلى اعمالها.

وقال عسكريون انه ورغم عدم صرف المرتبات إلا ان بعض القيادات يطلبون حضورهم اليومي للمعسكرات الأمر الذي يكبدهم خسائر كثيرة .

ويطالب الموظفون الحكومة بصرف الرواتب وانتظامها لكي يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

*من ندى عبده علي

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