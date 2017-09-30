قوات من الجيش اليمني في جبل هيلان

شنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية، وبإسناد مقاتلات التحالف العربي، عملية عسكرية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شمال غرب)، وتمكنت من تحرير جبل "هيلان" ومواقع عدة إثر معارك مع المليشيات الانقلابية، حسب مصدر عسكري.

وأفاد مصدر عسكري، لـ"بوابة العين" الإخبارية، بأن قوات المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب تمكنت من السيطرة على جبل "هيلان"، ومنطقة "المخدرة القريبة شمال مديرية صرواح.

وقال المصدر إن "قائد المنطقة الثالثة ورئيس عمليات اللواء (13) مشاة، أشرفا على العمليات العسكرية التي أحرزت فيها قواتهم نصرا كبيرا".

وأضاف أن "الجيش اليمني يواصل تطهير بعض القرى والمناطق والجبال والتباب المحيطة بالجبل، ومنطقة المخدرة متجها نحو صرواح"، لافتا إلى أن عملية التحرير باتت وشيكة.

ولم تكن جبهة بيحان بمحافظة شبوة (شرق) بمنأى عن سير المعارك؛ إذ شن طيران التحالف العربي غارات جوية، الجمعة، على موقع المليشيات الانقلابية في حيد بن عقيل بعسيلان، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أفاد شهود عيان بأن غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي دمرت مصنعا صغيرا لتصنيع الأسلحة وإعادة تطوير الصواريخ البالستية يقع في جولة الأقرعي بشارع الخمسين.

وقال مصدر عسكري، لـ"بوابة العين"، إن المصنع قديم وكان بمثابة ورشة لصيانة المعدات وتركيبها ويتبع المنطقة الخامسة بمحافظة الحديدة.

لكنه أشار إلى أن الورشة تمت الاستفادة منها وجلب ماكينات جديدة وتحويلها إلى مصنع مصغر لتطوير وتصنيع الأسلحة البالستية.

وأوضح أن الصواريخ التي تستخدمها مليشيات "الحوثي" هي في الأساس صواريخ دفاع جوي من طراز "فولجا" روسية الصنع، يبلغ مداها 70كم، ولكن الجماعة الانقلابية استقدمت خبراء إيرانيين ومن "حزب الله"، لتحويل هذه الصواريخ من أرض-جو إلى أرض-أرض.

المزيد في أخبار وتقارير إغلاق المدارس بعدن ابتداء من الاحد اكد مسئول في التربية والتعليم ان المدارس في محافظة عدن ستغلق أبوابها ابتداء من الاحد القادم ولن يتم التدريس في اي مدرسة حتى تستجيب وزارة االتربية والتعليم لمطالب بالصور.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع في مأرب شنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية، وبإسناد مقاتلات التحالف العربي، عملية عسكرية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شمال غرب)، وتمكنت من تحرير جبل "هيلان" ومواقع عدة عملية نوعية تقتل وتصيب 60 انقلابيا نفذت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي، عمليات نوعية مفاجئة، ألحقت خسائر فادحة بصفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مواقع متفرقة بوادي ابن

تعليقات القراء



