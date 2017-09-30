الربيعة: لا نميز بين اليمنيين ونعاني من عرقلة حوثية للمساعدات

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المركز لا يميز في دعمه بين اليمنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية.

وزار الربيعة بروكسل، أمس، وقال إن وجوده في عاصمة بلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي يأتي لتوضيح الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية لرفع معاناة الشعب اليمني، والشعب السوري، إضافة إلى شعوب المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة، وهي محور المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومع المسؤولين في الحكومة البلجيكية.





وأوضح المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كان لزاما أن نبين هذه الجهود للأوروبيين وأيضاً فتح آفاق للتعاون مع الجهات المماثلة في أوروبا»، لافتاً إلى توضيحه للأوروبيين الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وإعادة الشرعية، بهدف أن يعود اليمن سعيداً وآمناً، مبدياً تطلعه إلى قيام الاتحاد الأوروبي بعقد شراكات مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على غرار ما فعلت وكالة التنمية والعلاقات الخارجية الأميركية ووزارة التنمية البريطانية، كما أبدى تطلعه إلى علاقات وطيدة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للمساعدات والتنمية.





وفيما يتعلق بمساعدات المملكة لليمن، ذكر الربيعة أن «المملكة تربطها أواصر الأخوة والجوار والدين والعلاقات التاريخية والاجتماعية معاً لشعب اليمن، وعبر عقود من الزمان، وكانت تدعم وتساعد الشعب اليمني، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تكون الدولة الأولى التي تقدم المساعدات للشعب اليمني في تلك الظروف الصعبة، ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في كل مناطق اليمن شمالاً وجنوباً، ولا يميز بين فئات الشعب اليمني، كما وصل المركز إلى الجنوب فهو يعمل في صعدة وصنعاء وحجة، ولذلك همنا الأول رفع معاناة الشعب اليمني»، مضيفاً: «المركز نفذ حتى الآن 153 مشروعاً داخل اليمن، وركز على البرامج التي تحمي المرأة والطفل، كما قام المركز بتأهيل الأطفال الذين جندوا من جانب ميلشيات الحوثيين واستخدموهم كأدوات حرب وأعادهم المركز من جديد إلى براءة الأطفال».





وحول عرقلة وصول المساعدات لليمنيين أجاب: «نعاني من عرقلة الميلشيات الحوثية لوصول المساعدات، والكل يعلم أن هذه الميلشيات يتم دعمها من جهات خارجية، ونقول للعالم: يجب على الميلشيات الحوثية وكل من يدعمها التوقف عن انتهاك القانون الإنساني الدولي والتوقف عن الأعمال اللاإنسانية وأن تسمح بدخول المساعدات لكل أنحاء اليمن».



وبالانتقال إلى أزمة الروهينغا، قال الربيعة: «وصل فريق كبير تابع للمركز وصل إلى بنغلاديش لبدء برامج جديدة لرفع المعاناة عن الأقلية الروهينغية، ونأمل من المجتمع الدولي أن يقف بحزم أمام حكومة بورما وأن تتم إعادة المهجرين إلى ديارهم وإعطاؤهم جميع حقوقهم التي رسمتها كل القوانين الدولية».





وعن المساعدات المقدمة للاجئين السوريين، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن المملكة من حلال المركز موجودة وبقوة داخل سوريا وأيضاً في الدول التي تحتضن اللاجئين السوريين، مشيراً إلى قيام المركز بعشرات البرامج لرفع معاناة الشعب السوري واحتضان 291 ألف لاجئ سوري داخل المملكة يعيشون في أمن وأمان ويحصلون على كل الخدمات الاجتماعية.





يشار إلى أن الربيعة أجرى سلسلة محادثات في بروكسل مع عدد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي آنا فوتيغا.





وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية بين الجانبين. وأطلع رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 38 دولة حول العالم خصوصاً اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.





وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال عبد الرحمن بن سليمان الأحمد سفير السعودية في بروكسل إن زيارة الربيعة للعاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي جاءت في إطار تفاعل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية.

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