مئات القتلى من الانقلابيين بعملية نوعية للتحالف في اليمن

نفّذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية نوعية، أوقعت مئات القتلى من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد طيار ركن تركي المالكي، أن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن، أو على الحدود السعودية.



وفي أول ظهور تلفزيوني له بعد الإعلان عن عملية نوعية ناجحة، أحبطت تحركات حوثية بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، قال المالكي، إن هذه العملية استمرار للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن، بعد رصد تحركات ومؤشرات تدل على سعي الحوثيين إلى اختراق الحدود السعودية.



ونشرت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح، على الحدود الجنوبية للسعودية، حيث شملت أهداف القصف مئات المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين، وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات أماكن آمنة تلجأ إليها.



وتكبّد الانقلابيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط المئات من القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.



كما حقق الجيش الوطني اليمني، أمس، تقدماً جديداً في مواجهاته مع ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في جبهة هيلان صرواح بمحافظة مأرب. وحسب مركز سبأ الإعلامي الناشط في محافظة مأرب، فإن المواجهات بدأت في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس، بعد هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات، وتحرير عدد من المواقع والاستيلاء على ذخائر وعتاد عسكري، واستمرت المواجهات نهار أمس.

ونقل المركز عن مصدر عسكري ميداني قوله، إن ثمة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، منوهاً بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للميليشيات بهيلان، فجر أمس.



وأفاد مصدر عسكري آخر أن الجيش الوطني دمر رتلاً للميليشيات حاول الالتفاف حول جبل هيلان، لتعزيز الميليشيات المحاصرة في قمة الجبل، في حين شن طيران التحالف غارتين استهدفتا مستودعاً للأسلحة في سفح جبل الصافح بطوق صنعاء.

إلى ذلك، تصدت قوات الشرعية، أمس، لهجوم لميليشيات الحوثي وصالح قرب جسر الهاملي، بمديرية موزع بمحافظة تعز، فيما تدخلت مروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي لمساندة قوات الشرعية وقصفت مواقع متقدمة ومتأخرة للميليشيات، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأخيرة وتدمير عتاد عسكري لها.



وعلمت «الخليج» أن ميليشيا الحوثي وصالح دفعت بتعزيزات إلى جبهاتها في الهاملي والرمة وجسر رسيان ومفرق المخا. وتخسر الميليشيات العديد من عناصرها في جبهة الساحل الغربي، واستقبل أحد مشافي مدينة الحديدة فجر أمس، 18 جثة لعناصر الميليشيات وثمانية مصابين آخرين، سقطوا في تلك الجبهة.

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