قوات خفر السواحل بعدن تقول انها رفعت جاهزيتها عقب تلقيها تهديدات

قال مسئولون في جهاز خفر السواحل بعدن انهم رفعوا حالة الاستعداد والتأهب مساء يوم الجمعة عقب تلقي الجهاز تهديدات من قبل مجهولين .

ووجه مدير مصلحة خفر السواحل الى كافة دوائر المصلحة برفع حالة التأهب والاستعداد لهجمات محتملة .

وقال المسئولون انهم عززوا الحماية على كافة المنشاءات التابعة للمصلحة في "عدن".

ووجه رئيس مصلحة خفر السواحل العميد الركن خالد القملي من القاهرة بعد اطمئنانه على صحة محافظ محافظة العاصمة عدن برفع درجة الاستعداد الامني لمواجهة أي طارئ يهدد الموانئ وعمل خفر السواحل او المنطقة .

ويأتي ذلك الاستعداد الامني بعد أن تقلت مصلحة خفر السواحل تهديدآ من قبل مجهولين يهدفوا الى زعزعة امن واستقرار المنطقة واستهداف المنشآت الحيوية والموانئ.

وشدد (القملي) بضرورة التصدي لكل من تسول له نفسه او يحاول المساس بأمن المنشآت الحيوية والموانئ مؤكدا انه سيتم الردع وبقوة وستكون النتائج ما لا يحمد عقباها.

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