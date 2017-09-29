MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:28 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية: دعوة بن دغر لتوحيد قوى الجيش والامن في اطار موحد (إيجابية)
أخبار وتقارير

رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية: دعوة بن دغر لتوحيد قوى الجيش والامن في اطار موحد (إيجابية)

الجمعة 29 سبتمبر 2017 09:34 مساءً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:

قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية الاستاذ عبدالكريم السعدي ان دعوة رئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر لتوحيد قوى الجيش والامن ايجابية لكنه قال انها يجب ان تكون ضمن مجموعة من القرارات .

وعلق السعدي على تصريحات اخيرة لبن دغر بالقول :"بعيدا عن تراشق أطراف الخلاف السياسي على الساحة اليوم بشأن دعوة رئيس الوزراء اليمني فان الدعوة إلى توحيد قوى الجيش والأمن في إطار موحد وتحت قيادة واحدة هي بحد ذاتها دعوة إيجابية تؤكد ايجابيتها حالة الانفلات الأمني المسيطرة على المشهد اليوم وبروز المليشيات في المناطق المحررة أو المحتلة على حد سواء ..

وتابع قائلا :" ولكنني أرى أن هذه الدعوة ستفقد ايجابيتها وأهميتها اذا جاءت منفصلة عن مجموعة من القرارات أو حزمة من الإجراءات التي تتضح معها جليا ملامح الحل السياسي القادم للأزمة في اليمن بشكل عام ذلك الحل الذي بات محط قبول كل الأطراف تقريبا ولم يعد يؤجله سوى محاولة بعض تلك الاطراف التي تسعى لتحسين أوضاع تفاوضها من خلال التحولات على الأرض ..!

أعتقد أن هذه الدعوة يجب أن تكون فقرة أو مادة من مواد الحل السياسي للأزمة في اليمن الذي عليها ستتحدد ملامح تكوين هذه القوى وتشكيلاتها من حيث عنصرها البشري وتسليحها وتوزيعها على الارض ، وانا هنا لا اتفق مع أصحاب بعض الدعوات المتعجلة سواء في رفض هذه الدعوة أو القبول بها وادعو الجميع إلى التعاطي مع إيجابية تلك الدعوة شريطة أن تكون في وقتها المناسب وسياقها السياسي المتوافق عليه .


المزيد في أخبار وتقارير
مسجل عام جامعة عدن يحذر من خطورة السياسة والانقلابيين على التعليم
قال مسجل عام جامعة عدن الدكتور/ جمال الحسني، إن جامعة عدن استعادت أنفاسها، واستطاعت تجاوز الكثير من الصعوبات، واستحداث أنظمة لم تكن موجودة من سابق، وتم إدخال نظام
الإمارات تؤكد أهمية دعم الشرعية ووحدة اليمن
جددت دولة الإمارت، تأكيدها على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية،
السفير السعودي في اليمن : سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر بأن إقرار المشروع العربي، في مجلس حقوق الإنسان، و سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الناطق بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي : نرفض أي عودة لوحدات شمالية عسكرية إلى عدن والجنوب عامة
غلاب : يجب الحجر على عبدالله صعتر
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب شرق عدن
بن دغر يوضح حول دعوته لدمج وحدات الجيش في المناطق المحررة
قيادي في حزب الاصلاح يقول انه لايمانع في قتل 24 مليون يمني لاجل اسقاط الحوثيين
مقالات الرأي
(نوفمبر اليوم جانا عود لنا من جديد .. فيه استعدنا الكرامة واصحب الكل سيد ) ((  بثورتي امنتُ ايماني بربي في
في الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٧٠م كانت فاجعة الأمة العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها من الشعوب في
  اليوم وبعد مرور عامين على تحرير عدن خاصة والجنوب عامة ايعقل ان المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية
ملاحظة : كنت انوي ن اكتب مقالا مشتركا يجيب على ممارسات واقوال بن دغر وعلى منشورا اعتبره دفاعي عنه من قبل زميلي
يحيى البعيثي قد يقول قائل (من أين لك بهذا الاحصائيات؟ ومن أعطاك الحق في أن تؤكد ذلك؟خاصة وأن مثل هكذا أمور
عندما يجلس الانسان مع نفسه ويستعيد ذاكرته القديمة وقارنها بالحاضر  وبحسب ما عاشه في ظروف سابقة ولاحقة
عندما توفي عبد الناصر ، كنت صغيرا أعاون أمي في "شرياف " نقد ( حقل) الحنكة الذي يعرفه أهلنا ال عمران .. كان الزمان
حين اجتمعت قيادات المقاومة الجنوبية وغيرها بقاعة فلسطين مع قيادات بالشرعية  في أيام وزارة المقال المهندس
يعتبر انعقاد المؤتمرين السنويين لحزبي المحافظين والعمال في بريطانيا في بداية فصل الخريف من كل عام فرصة
حتى لا نصحوا كما صحى ابائنا من قبلنا على واقع الهزيمة وحتى لا نمارس الجهالة ونصفق للجاهلين الذين ضيعوا هذا
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران يا مروان
مبارك عقد القران
وفيات
بيان نعي البقاء لله
عزاء آل البار وآل الصافي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017