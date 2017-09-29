بحاح يقول ان إقالة المحافظين كانت سببا لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي 

(نوفمبر اليوم جانا عود لنا من جديد .. فيه استعدنا الكرامة واصحب الكل سيد )
(( بثورتي امنتُ ايماني بربي في
في الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٧٠م كانت فاجعة الأمة العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها من الشعوب في
اليوم وبعد مرور عامين على تحرير عدن خاصة والجنوب عامة ايعقل ان المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية
ملاحظة : كنت انوي ن اكتب مقالا مشتركا يجيب على ممارسات واقوال بن دغر وعلى منشورا اعتبره دفاعي عنه من قبل زميلي
يحيى البعيثي
قد يقول قائل (من أين لك بهذا الاحصائيات؟ ومن أعطاك الحق في أن تؤكد ذلك؟خاصة وأن مثل هكذا أمور
عندما يجلس الانسان مع نفسه ويستعيد ذاكرته القديمة وقارنها بالحاضر وبحسب ما عاشه في ظروف سابقة ولاحقة
عندما توفي عبد الناصر ، كنت صغيرا أعاون أمي في "شرياف " نقد ( حقل) الحنكة الذي يعرفه أهلنا ال عمران .. كان الزمان
حين اجتمعت قيادات المقاومة الجنوبية وغيرها بقاعة فلسطين مع قيادات بالشرعية في أيام وزارة المقال المهندس
يعتبر انعقاد المؤتمرين السنويين لحزبي المحافظين والعمال في بريطانيا في بداية فصل الخريف من كل عام فرصة
حتى لا نصحوا كما صحى ابائنا من قبلنا على واقع الهزيمة وحتى لا نمارس الجهالة ونصفق للجاهلين الذين ضيعوا هذا
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها